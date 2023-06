Notebook Windows con CPU Intel a 185€: TUTTO VERO

Il notebook proposto oggi in sconto su Amazon dal marchio AOCWEI è una scelta da prendere in considerazione per chi cerca un modello economico, ma al tempo stesso completo e versatile. Al prezzo finale di soli 185 euro è dotato di tutto ciò che serve per la produttività di base, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche più importanti.

CPU Intel e Windows 10 per questo notebook economico

Ecco quali sono le specifiche tecniche integrate: display da 14 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore Intel Celeron N4020, 6 GB di RAM, 64 GB di memoria interna (espandibile), moduli Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2 per la connettività wireless, uscita video HDMI per il collegamento a un monitor esterno, due porte USB 3.0, tastiera full size, touchpad, webcam con microfono, altoparlanti e batteria in grado di assicurare un’autonomia elevata. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

Il notebook di AOCWEI, con sistema operativo preinstallato Windows 10 (licenza ufficiale Microsoft), è acquistabile oggi in sconto sull’e-commerce al prezzo finale di soli 185 euro, una spesa davvero contenuta, considerando le sue caratteristiche.

Amazon, che si occupa della consegna, garantisce la spedizione gratuita in un solo giorno: chi effettua subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa entro domani.

