NotebookLM crea quiz e flashcard dagli appunti

NotebookLM, l’app di Google pensata per prendere appunti e fare ricerca con l’aiuto dell’intelligenza artificiale, si arricchisce di nuove funzioni pensate per chi studia, insegna o semplicemente vuole imparare meglio.

NotebookLM trasforma gli appunti in quiz e flashcard

La novità più interessante, è l’arrivo di flashcard e quiz generati automaticamente dai propri documenti. È sufficiente caricare una fonte, come una lezione, un articolo o un report, e l’AI crea strumenti interattivi per aiutare a memorizzare concetti chiave, date importanti o definizioni.

Le flashcard si creano direttamente dal pannello Studio e possono essere condivise con un link. Accanto a ogni flashcard o domanda del quiz, c’è un pulsante “Spiega” che permette di approfondire il concetto, capire perché una risposta è sbagliata e visualizzare la fonte originale. Si può anche scegliere il livello di difficoltà, modificare gli argomenti e testare la propria comprensione in modo dinamico.

Arriva il tutor virtuale: Learning Guide

NotebookLM introduce anche una nuova funzione chiamata Learning Guide. Si tratta di un assistente AI che pone domande aperte, aiuta a ragionare passo dopo passo e accompagna nell’analisi di problemi complessi. Non va confuso con lo Study Guide, che invece crea schemi strutturati a partire dai tuoi documenti.

Report su misura e nuovi formati creativi

La sezione Report è stata aggiornata con nuovi modelli, tra cui il formato “Blog Post”, che si aggiunge a Briefing Doc e Study Guide. NotebookLM ora suggerisce il tipo di report più adatto in base al contenuto caricato. Ad esempio, se si carica un racconto, l’AI può proporre un’analisi dei personaggi o una critica narrativa. Si può anche scrivere un prompt personalizzato e lasciare che l’AI sviluppi il documento autonomamente.