Nothing Chats invia i messaggi senza crittografia E2E

Meno di 24 ore dopo il lancio ufficiale, Nothing ha rimosso la versione beta dell’app Chats dal Google Play Store per “risolvere diversi bug“. Alcuni ricercatori di sicurezza hanno scoperto che, contrariamente a quanto affermato dall’azienda fondata da Carl Pei (co-fondatore di OnePlus), non viene applicata la crittografia end-to-end, quindi messaggi e altri dati sono inviati e conservati in chiaro.

Nothing Chats è praticamente una versione custom dell’app sviluppata da Sunbird, l’azienda che fornisce la piattaforma. Chi ha acquistato il Nothing Phone (2) può accedere al servizio iMessage da Android, utilizzando l’Apple ID. Le credenziali di login vengono inviate ai Mac mini presenti nella server farm di Sunbird.

Sia Nothing che Sunbird scrivono sui rispettivi siti che i messaggi sono protetti dalla crittografia end-to-end, quindi nessuno può leggerli. Kishan Bagaria (fondatore di Texts, un’app concorrente) e alcuni ricercatori, tra cui Dylan Roussel, hanno scoperto che non è vero. Anzi, anche le credenziali di login sono inviate in chiaro tramite HTTP.

Thread time!

Summary:

– Sunbird has access to every message sent and received through the app on your device.

– All of the documents (images, videos, audios, pdfs, vCards…) sent through Nothing Chat AND Sunbird are public.

– Nothing Chats is not end-to-end encrypted.

— Dylan Roussel (@evowizz) November 18, 2023