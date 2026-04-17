Vuoi un sito web con WordPress? Con Aruba costa meno di un caffè al mese

Una nuova occasione per lanciare un progetto online spendendo poco. Con la promo primaverile di Aruba Hosting, puoi attivare un piano hosting con WordPress a partire da soli 4,80 euro (+IVA) per il primo anno, invece di 11,90 euro. Uno sconto del 60%, valido su tutti i prodotti e servizi hosting e domini offerti da Aruba Hosting, semplicemente inserendo il codice “PRIMAVERA26”.

Come attivare l’offerta: inserisci il codice PRIMAVERA26

Con Aruba puoi creare: il tuo blog personale; il tuo portfolio; il tuo sito web; il tuo e-commerce. Grazie ai piani WordPress, il CMS più diffuso al mondo, puoi avviare il tuo progetto online anche se non hai competenze tecniche.

Grazie all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, infatti, puoi generare: contenuti, layout, configurazioni, in tutta semplicità e velocità. I piani hosting WordPress di Aruba ti permettono di scegliere tra gestione autonoma del tuo sito web, oppure una soluzione con CMS già installato e configurato.

Tra i vantaggi principali segnaliamo la struttura già ottimizzata per i motori di ricerca, migliaia di temi e plugin per personalizzare ogni aspetto del tuo sito web, registrazione dominio, spazio web illimitato con backup incluso, certificato SSL DV preinstallato, email IMAP con antivirus e antispam, HTTP/2, HTTP/3, CDN e HiSpeed Cache.

Aruba mette a disposizione dei suoi utenti anche supporto clienti disponibile 24 ore su 24 tramite telefono, ticket e live chat. I piani partono da soli 4,80 euro per il primo anno, a cui si aggiunge l’IVA. Uno sconto del 60% attivo, tuttavia, soltanto fino al 29 aprile: inserisci il codice sconto PRIMAVERA26 per approfittarne subito e lanciare il tuo progetto a un prezzo conveniente.