Siti web, email marketing e automazione n8n in un solo hub: perché scegliere Hostinger

Hostinger non è più soltanto un fornitore di spazio web hosting, ma un ecosistema intelligente tutto in uno che ti permetterà di dare forma a qualsiasi progetto digitale tu abbia in mente. Forte di oltre 20 anni di esperienza e 10 milioni di siti creati, questa piattaforma ti darà modo di gestire tutto, dalla registrazione del dominio alle campagne di email marketing, con una garanzia di rimborso totale nei primi 30 giorni. E tutto questo senza possedere competenze tecniche di programmazione.

La piattaforma è integrata con l’intelligenza artificiale che ti aiuterà a risparmiare centinaia di ore di lavoro oltre a tanti soldi per le consulenze esterne. Ad esempio, il costruttore Hostinger Horizons ti darà modo di descrivere a parole ciò che desideri e il motore AI genererà un sito web completo e funzionante pronto per qualsiasi modifica. Ad assisterti in ogni fase ci sarà infatti Kodee, un agente virtuale personale, pronto a guidarti via chat (addirittura anche su WhatsApp) per scegliere il piano giusto, risolvere problemi tecnici e automatizzare la manutenzione del sito.

Per gli amanti di WordPress, l’infrastruttura si occupa autonomamente della velocità, degli aggiornamenti e della sicurezza per creare l’architettura iniziale sempre tramite AI. Molto interessante però è anche l’inclusione dell’hosting per n8n, un potente strumento di automazione senza codice. Se passi ore ogni settimana a fare copia-incolla tra fogli di calcolo, CRM e caselle di posta, i flussi di lavoro basati sull’IA di n8n faranno dialogare le tue app tra loro, svolgendo il lavoro sporco al posto tuo. A chiudere il cerchio delle possibilità potenziali con Hostinger ci pensano le email aziendali professionali e Reach, il sistema di email marketing integrato che genera testi e applica i colori del tuo brand automaticamente.

Hostinger è una piattaforma cloud aggressiva e innovativa, che costruisce un hub dove come imprenditore, agenzia o blogger puoi far nascere un’idea, automatizzare processi, gestire il marketing e scalare senza limiti grazie all’infrastruttura cloud espandibile: il trampolino di lancio ideale se vuoi digitalizzare il tuo business.