Nothing Ear scendono di prezzo ma non di qualità, auricolari TOP con 99€

Nothing Ear, un nome e una garanzia. Un paio di auricolari Bluetooth da abbinare a qualsiasi dispositivo e da utilizzare nel quotidiano senza alcun intoppo oppure senza rinunciare alla qualità. Con le loro capacità sono tra le migliori sul mercato e, lasciati dire, che a questo prezzo sono un vero affare. Infatti godono di uno sconto del 33% su Amazon grazie a cui le metti nel carrello con soli 99,90 euro. Impossibili da non apprezzare grazie anche all’integrazione con ChatGPT per avere a disposizione un assistente molto più che funzionale.

Sono in ear e in confezione trovi diverse punte auricolari per adattarle alle tue esigenze. Inoltre, scaricando l’applicazione, hai un sistema che analizza le performance e ti guida e ti consiglia su quali punte installare così da ottenere il meglio. Sono dotate di certificazione Hi-Res per un audio spettacolare e l’equalizzatore è avanzato. Ciò significa che puoi modificare i vari parametri ed ottenere un’esperienza su misura e che risponda a tutti i tuoi gusti.

Abbinale allo smartphone o al laptop e godi fin da subito di una qualità elevata che passa per il suono ma finisce anche per le varie feature che le wearable propongono. Ad esempio la cancellazione del rumore con cui puoi ottenere una purezza incontrastata o i microfoni che catturano la tua voce alla perfezione. Quando hai bisogno di rimanere a contatto con ciò che ti circonda, sfrutta la modalità ANC adattiva che rileva in automatico la situazione oppure usa quella trasparenza per sentire per filo e per segno ciò che succede accanto a te. Persino la gestione della riproduzione è un vantaggio eccellente attraverso i controlli touch con cui lasci il telefono effettivamente in tasca. E la batteria? Un altro plus con 40.5 ore di autonomia.

Ps: sono anche resistenti all’acqua e al sudore.

Metti nel carrello le tue Nothing Ear a soli 99,90 euro con lo sconto del 33% su Amazon.