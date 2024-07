Nothing Phone (2) al nuovo MINIMO STORICO su Amazon: sconto del 29%

Lo smartphone Nothing Phone (2) ritorna disponibile a un prezzo ottimo su Amazon grazie a una offerta speciale destinata a non durare ancora per molto. Sul portale di e-commerce statunitense, difatti, il dispositivo dotato di interfaccia LED posteriore può essere acquistato a 599 euro, anche con pagamento a rate a Tasso Zero se risulti abbonato a Prime. Andiamo a scoprire i dettagli della promozione.

Nothing Phone (2) può essere tuo a un prezzo speciale

Nothing Phone (2) colpisce immediatamente l’occhio con il suo design, grazie alla dotazione dello schermo simmetrico da 6,7 pollici con tecnologia LTPO OLED, luminosità massima di 1600 nit e refresh rate massimo fino a 120Hz, con adattamento dinamico a seconda dei contenuti mostrati su schermo. Sul retro, invece, la interfaccia Glyph consente di selezionare sequenze di luci e suoni personalizzati per i propri contatti, rendendo le notifiche e le chiamate uniche e simpatiche.

Posteriormente si trova poi la doppia fotocamera posteriore da 50 MP, configurazione che viene completata dalla singola lente anteriore da 32 megapixel. Sotto la scocca c’è invece una batteria da 4.700 mAh con ricarica rapida e completa in 55 minuti, assieme a 12 GB di RAM, 512 GB di archiviazione interna e chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Il prezzo di 599 euro viene quindi raggiunto grazie a uno sconto dell’8% rispetto al precedente minimo storico, ovvero il 29% in meno rispetto al prezzo consigliato. La consegna viene garantita a costo zero in pochi giorni e il pagamento può essere dilazionato in più rate senza interessi con Cofidis se hai un abbonamento Amazon Prime attivo.