Nothing Phone (2a) Plus: prenotalo adesso su Amazon

Amazon ha aperto i preordini sul nuovo Nothing Phone (2a) Plus da 12+256GB: smartphone con fotocamera frontale da 50 megapixel e sistema operativo basato su Android 14 che puoi prenotare a 449 euro, con la possibilità di pagarlo a rate scegliendo Cofidis al checkout.

Nothing Phone (2a) Plus: tutto quello che c’è da sapere

Con il Nothing Phone (2a) Plus potrai avere uno smartphone che, come gli altri esponenti della linea, punta a differenziarsi nel settore mettendo insieme prestazioni elevate, una fotocamera straordinaria e un design ultra-moderno.

Il processore è un potente MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G per garantirti prestazioni eccezionali per ogni tipo di attività: i 20 GB di RAM (12 GB fisici più 8 GB di memoria virtuale), ti daranno un multitasking senza sforzo per gestire più alla volta diverse applicazioni.

La batteria da 5000mAh è ottimizzata per offrirti fino a due giorni di utilizzo con una sola carica, ma la ricarica rapida da 50W ti permetterà di avere una giornata di autonomia in soli 21 minuti.

Il comparto fotografico è incredibile: con tre fotocamere da 50 MP ciascuna (principale, ultra-grandangolo e frontale) potrai avere dettagli incredibili nei ritratti, sfruttando anche l’IA che migliora i volti e i colori in ogni scatto. La modalità notturna e le funzioni Ultra XDR ti permettono di scattare foto mozzafiato anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Tutto questo viene infine esaltato dal display AMOLED flessibile da 6,7 pollici, con 1,07 miliardi di colori e una frequenza di aggiornamento adattiva a 120 Hz. È protetto dal robusto Gorilla Glass 5, per una resistenza ottimale contro graffi e cadute.

Uno smartphone innovativo, potente e completo: prenota Nothing Phone (2a) Plus a soli 449 euro su Amazon.