Nothing Phone (3) porta il futuro tra le tue mani, 12+256GB in sconto Amazon

La ricerca per un nuovo smartphone è finalmente terminata visto che lo strepitoso Nothing Phone (3) è finalmente in offerta. Questo telefono di ultima generazione è una bomba di tecnologia, la quale non lascia nessuna funzione al caso. Goditi un design unico e delle prestazioni mozzafiato in ogni gesto possibile ed immaginabile. Prima di tutto, però, approfitta subito dello sconto del 16% in corso su Amazon per portarlo a casa con soli 713,16 euro invece di 849 euro.
Nothing Phone (3) è uno smartphone di ultima generazione e questo si vede non solo dal suo design stratosferico ma anche dalle prestazioni che è in grado di offrire. In modo particolare, lo smartphone è caratterizzato dalla Glyph Matrix ossia un sistema che sfrutta la luce e diventa un linguaggio vero e proprio grazie ad animazioni sia funzionali che divertenti (come la funzione mirror, orologio, spin the bottle, rock paper e scissor) da gestire attraverso l’apposito Button rapido e funzionale nel quotidiano. Per rimanere in tema del pannello posteriore, a questo. Ti faccio sapere che sono integrate ben 3 fotocamere da 50 megapixel con soluzione OIS per una qualità senza eguali. Tra Action Mode e TrueLens Engine 4, diventi un professionista non solo di foto ma anche di video.
Nothing Phone (3) – Smartphone con tripla fotocamera posteriore da 50 MP, batteria al silicio-carbonio a lunga durata 24 ore, display AMOLED 6,67" 120Hz, Glyph Matrix, 12GB + 256GB – Nero
L’esperienza, poi, si rinnova anche sulla parte frontale dello smartphone dove ti aspetta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione avanzata e refresh rate fissato a 120Hz. Streaming, gaming così come applicazioni e social sono all’ordine del giorno sfruttando non solo il processore Snapdragon 8S Gen 4 ma anche 12GB di RAM e 256GB di memoria. Naturalmente anche qui non manca una fotocamera frontale di ultima qualità con ben 50MP per selfie stratosferici. E se tutto questo non basta, questo smartphone integra al suo interno una batteria al silicio-carbonio totalmente rivoluzionaria e in grado di offrire ben 24 ore di autonomia.
Con Nothing Phone (3) tra le tue mani, il futuro è sempre più reale. Non perdere tempo e completa subito l’acquisto a soli 713,16 euro su Amazon con uno sconto del 16% disponibile in questo momento.