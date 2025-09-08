Nova Launcher addio? Via il creatore, non diventerà open source

Sono il fondatore e sviluppatore originale di Nova Launcher. Sono stato l’unico a lavorare su Nova nell’ultimo anno. Volevo informarvi che ho lasciato Branch e non sono più coinvolto in Nova Launcher . È quanto si legge sul sito TeslaCoil Apps e reca la firma di Kevin Barry. Un fulmine a ciel sereno, giunto nel fine settimana, che potrebbe segnare la fine definitiva per Nova Launcher.

Quale futuro per Nova Launcher?

Branch, lo ricordiamo, è la società che ha acquisito il progetto nel luglio 2022. Barry, oltre a comunicare così la sua uscita dal progetto, si concentra su un altro aspetto importante. È quello che riguarda l’iniziativa messa in campo per rendere open source il codice sorgente dell’applicazione.

Negli ultimi mesi ho preparato la versione open source di Nova Launcher. Questo lavoro ha incluso la pulizia del codice sorgente, la revisione delle licenze, la rimozione o la sostituzione del codice proprietario e il coordinamento con l’ufficio legale per garantire una versione corretta.

Nel contratto firmato durante l’acquisizione era stato messo nero su bianco che, in caso di abbandono del fondatore, l’app sarebbe diventata open source. La promessa di Branch non sarà mantenuta, il codice non verrà messo nelle mani della community.

Tuttavia alla fine mi è stato chiesto di smettere di lavorare su Nova Launcher e di impegnarmi nell’open source.

Non è dato a sapere cosa accadrà da qui in avanti. Sebbene non si possa ancora parlare di un vero e proprio addio (l’app risulta comunque disponibile su Google Play), l’unica persona al lavoro sul progetto è stata allontanata e potrebbe mancare il supporto necessario anche per la sua manutenzione di routine.

Con oltre 100 milioni di download e valutazioni piuttosto alte, Nova Launcher è da sempre uno dei launcher alternativi per Android più apprezzati dagli utenti, sia per la sua gratuità che per l’elevato livello di personalizzazione offerto.