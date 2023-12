Novakid, corso di inglese online per bambini: per te prova gratis

Con Novakid i tuoi bambini possono imparare l’inglese da casa. Insegnanti madrelingua si occupano di strutturare le lezioni di inglese per bambini tenendo in considerazione tutte le necessità e caratteristiche dei più piccoli. Non a caso, l’obiettivo di Novakid e dei suoi insegnamenti è quello di trovare sempre il giusto approccio per far sì che le lezioni possano sempre avere risultati ottimali.

Non dimentichiamo che quando si parla di apprendimento delle lingue, l’immersione linguistica è indispensabile. Con Novakid imparare l’inglese con un madrelingua è semplice, veloce e divertente. Oggi hai la possibilità di provare Novakid gratuitamente e procedere, successivamente, con l’acquisto del corso.

Novakid: il corso ideale dai 4 ai 12 anni

Sulla base del Quadro Europeo Comune di Riferimento per le lingue (QCER) i programmi svolti dagli insegnanti madrelingua sono studiati attentamente tenendo in considerazione le esigenze dei più piccoli.

Con Novakid, infatti, imparare l’inglese da zero non rappresenta più un ostacolo. L’età e le caratteristiche individuali dello studente vengono sempre prese in considerazione al fine di adattare, di conseguenza, approccio e velocità del corso.

Far seguire il corso ai tuoi bambini è davvero semplice: le lezioni si svolgono online e non è necessario installare programmi o spendere denaro per l’acquisto di libri. Le lezioni sono divertenti: l’obiettivo di Novakid è quello di fare imparare l’inglese con lezioni semplici e coinvolgenti. Ecco perché ogni bambino ha la possibilità di scegliere un avatar e completare i compiti giocando. Inoltre, i video utilizzati durante le lezioni possono essere rivisti accedendo dall’account genitore per aiutare il bambino a ripetere.

Che aspetti? Fai imparare l’inglese ai tuoi bambini con Novakid. Ricorda che durante le lezioni online tutto si svolge completamente in inglese in modo tale che i bambini si abituino presto a comunicare senza usare la propria lingua madre. Oggi il corso di 12 mesi, con 3 lezioni a settimana, è disponibile con uno sconto del 17% a partire da 7,50 euro a lezione.

