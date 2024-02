Novakid, i tuoi bambini parleranno inglese come un madrelingua!

Ormai l’inglese viene insegnato a scuola fin da piccoli, con lezioni capaci di far capire a bambini di ogni età la grammatica, la sintassi e come funziona la lingua inglese. Molte di queste lezioni sono però pensate per insegnare la teoria, ma sappiamo bene che parlare inglese è tutta un’altra storia. Fortunatamente, servizi come Novakid permettono di far imparare l’inglese parlato a bambini dai 4 ai 12 anni, direttamente con lezioni prese da madrelingua.

Novakid: pratica orale da casa e online per bambini

Il servizio di Novakid è pensato per essere un’opzione efficace alle lezioni di inglese: l’applicazione infatti si pone l’obiettivo di dare esercizi da un lato, mentre dall’altro spingere sul parlato, insegnando l’inglese orale in modo divertente e facile. Il servizio propone delle lezioni che vanno dal semplice al complesso: ogni piano di lezioni prende in considerazione l’età, adattando l’approccio e la velocità di conseguenza.

Nel pacchetto di Novakid troverai un account personale completo, con lezioni da fare, attività recenti e informazioni sulla fatturazione; allo stesso tempo verrà creato anche un account di gioco per i bambini, dove ci saranno degli esercizi strutturati attraverso il processo di gamification che permetteranno di imparare giocando.

Ogni videolezione madrelingua poi sarà salvata dentro ad un archivio, così da poter rivedere le slide e i corsi in modo da poter aiutare il bambino a ripetere e imparare. I risultati poi verranno sempre inviati ai genitori, così d’avere degli attestati di successo legati alle varie lezioni come il parlato, l’ascoltato, la grammatica e via discorrendo.

Il servizio di Novakid ha il costo di 9€ a lezione per dei piani di tre mesi (con 3 lezioni a settimana), ma avrai uno sconto dell’11% nel caso di piani di 6 mesi e dell’17% nel caso di piani di 1 anno: l’offerta più vantaggiosa è quest’ultima, che ti porterà a pagare 7,50€ a lezione, pagamento in un’unica soluzione.