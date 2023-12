Novakid, insegna l'inglese ai tuoi bambini: provalo gratis

Se hai un bambino dai 4 ai 12 anni e desideri offrirgli un’esperienza di apprendimento dell’inglese unica, Novakid è la risposta che stavi cercando. Con un’offerta che comprende una prova gratuita e sconti fino al 17%, Novakid si presenta come il partner ideale per l’educazione linguistica dei più piccoli.

Come funziona Novakid?

Con un approccio basato sull’immersione linguistica, Novakid rende l’apprendimento dell’inglese facile, veloce e divertente. Gli insegnanti certificati, specializzati nell’insegnamento della lingua inglese ai bambini, garantiscono un contatto costante e seguono corsi di formazione per migliorare continuamente le loro competenze.

Novakid ritiene che imparare l’inglese da zero debba essere un’esperienza divertente, non un ostacolo. Per questo adatta il proprio approccio tenendo conto dell’età e delle caratteristiche individuali di ogni studente, garantendo un percorso personalizzato che si evolve dal semplice al complesso.

Le lezioni si svolgono comodamente a casa, creando un ambiente sicuro e confortevole per il bambino, e online senza la necessità di installare programmi aggiuntivi o acquistare materiali. Il programma, inoltre, si basa sul Quadro Europeo Comune di Riferimento per le Lingue (QCER), garantendo un livello elevato di insegnamento.

Novakid offre piani di abbonamento flessibili per soddisfare le esigenze di ogni famiglia:

Standard

3 mesi a partire da 9 euro a lezione

6 mesi a partire da 8 euro a lezione (-11%)

12 mesi a partire da 7,5 euro a lezione (-17%)

Premium

3 mesi a partire da 14,5 euro a lezione

6 mesi a partire da 14 euro a lezione (-3%)

12 mesi a partire da 13,5 euro a lezione (-7%)

Inoltre, Novakid offre una garanzia di rimborso di 45 giorni e uno sconto del 10% per famiglie che iscrivono due figli alla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.