Novità per l'AI di Ideogram: riferimenti testuali e richieste negative

A poco più di un mese dal lancio del suo modello text-to-image più avanzato, Ideogram lancia un aggiornamento molto interessante per il suo generatore di immagini AI. Questa release introduce una serie di funzionalità innovative, tra cui il riferimento basato sulla descrizione e la richiesta negativa, che promettono di migliorare la qualità complessiva dei risultati.

Un nuovo livello di controllo e personalizzazione

Le nuove funzionalità, disponibili sulla piattaforma web di Ideogram, sono state pensate per offrire agli utenti un maggiore controllo sulle modalità di generazione delle immagini. La descrizione basata su immagini di riferimento consente agli utenti di ottenere una descrizione testuale di un’immagine, che può essere utilizzata come prompt per generare un’immagine simile. Questa funzione apre la strada a una maggiore personalizzazione, permettendo agli utenti di modificare la descrizione generata per adattare l’output alle proprie esigenze.

Inoltre, l’introduzione della richiesta negativa consente agli utenti di indicare al modello ciò che non desiderano vedere nell’output. In questo modo, è possibile rimuovere oggetti specifici o personalizzare lo stile delle generazioni. Questa funzionalità dà agli utenti il potere di plasmare le immagini generate secondo le proprie preferenze.

Tre nuove modalità di generazione delle immagini

Ideogram ha anche introdotto tre modalità di generazione delle immagini: Fast, Default e Quality. Questa scelta consente agli utenti di bilanciare la velocità di generazione con la qualità dell’output. La modalità Fast produce un’immagine in circa cinque secondi, con una qualità di base, mentre la modalità Quality si concentra sul fotorealismo e sui dettagli, richiedendo circa 20 secondi. La modalità Default offre un equilibrio tra le due, impiegando circa 12 secondi.

Queste opzioni offrono agli utenti la flessibilità di generare rapidamente un’immagine di base e poi ripeterla per ottenere risultati di alta qualità, adattandosi alle diverse esigenze e situazioni.

Ideogram migliora il rendering del testo e la coerenza dell’immagine

L’aggiornamento di Ideogram non si limita alle nuove funzionalità, ma include anche miglioramenti significativi nella resa del testo. L’azienda ha dichiarato di aver ridotto ulteriormente i tassi di errore del 15% nel rendering del testo, offrendo prestazioni superiori rispetto a DALL-3 nella produzione di caratteri e parole. Inoltre, Ideogram afferma che il modello aggiornato offre una maggiore coerenza dell’immagine e un maggiore fotorealismo nei risultati.

Ideogram sfida DALL-E e Midjourney

Con oltre sette milioni di creatori che hanno utilizzato la piattaforma dal lancio della beta pubblica lo scorso anno, Ideogram si sta affermando come un attore di primo piano nel settore della generazione di immagini AI. Le nuove funzionalità e i miglioramenti introdotti con questo aggiornamento segnano un altro passo importante per avvicinarsi alle prestazioni delle offerte rivali, come Midjourney e DALL-E di OpenAI.

Mentre alcune delle nuove funzionalità sono riservate agli utenti dei piani a pagamento, Ideogram continua a offrire un’esperienza di alta qualità anche agli utenti della versione gratuita.