Novità Digitale Terrestre: un canale importante passa all’HD

Sono mesi concitati per il digitale terrestre che, nella sua piattaforma, è protagonista di numerose modifiche. L’avvicendamento al DVB-T2 è il motivo principale. Ecco perché in queste ore un altro canale importante è passato alla trasmissione con qualità HD delle proprie programmazioni.

Ci dobbiamo spostare nella Regione Marche, nel Mux Locale 2. Protagonista di questo importante passaggio è VideoTolentino 5. Lo trovi alla numerazione LCN 87 del tuo telecomando, se ti trovi nelle Marche. Essendo un canale locale è disponibile solo a chi risiede nella zona.

Attualmente, rispetto a quanto avveniva in precedenza, VideoTolentino 5 trasmette le immagini con risoluzione video 1088 x 960 e con codifica Mpeg-4 H.264 sul digitale terrestre. In questo modo tutti coloro che sono abituati a seguire le sue trasmissioni hanno ora a disposizione immagini più definite e chiare.

Digitale Terrestre: anche un altro canale passa all’HD, almeno sulla carta

Non si tratta solo di VideoTolentino 5, ma anche un altro canale è passato all’HD, almeno sulla carta. Stiamo parlando di FM TV, disponibile allo stesso Mux Locale 2 delle Marche. Sintonizzabile alla numerazione LCN 75 del digitale terrestre, al momento trasmette con codifica Mpeg-4 H.264. Tuttavia, la risoluzione video è di 720 x 576 pixel nonostante sia indicato l’HD nel logo.

Per ottenere queste due canali, disponibili con la nuova risoluzione video, è necessario effettuare una “Ricerca Automatica” dei canali. L’opzione è disponibile nelle impostazioni del tuo televisore o decoder. Una volta avviata otterrai la lista canali aggiornata del digitale terrestre, secondo la Numerazione LCN Nazionale.

Nondimeno, è importantissimo anche verificare che sia attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali sul tuo apparecchio, se compatibile con questa tecnologia. In pratica, questa funzionalità rileva gli aggiornamenti della piattaforma apportando autonomamente le modifiche.

Nonostante ciò ti consigliamo comunque di effettuare, di tanto in tanto, una “Risintonizzazione Automatica” dei canali per assicurarti la lista aggiornata dei canali del digitale terrestre. Questo eviterà di perdere qualche canale momentaneamente in attesa che si avvii la “Risintonizzazione Automatica”.