Novità GoPro arriva la nuova HERO12 Black

HERO12 Black è la nuova arrivata in casa GoPro, che offre prestazioni, qualità e funzionalità eccezionali. La HERO12 Black è la camera ideale per chi vuole catturare le proprie avventure in modo professionale e creativo, grazie alle sue capacità video e foto in 8K e 23 megapixel.

HERO12 Black versatile e divertente

HERO12 Black porta il design collaudato e resistente di GoPro a un livello superiore, grazie a prestazioni eccezionali che la rendono la fotocamera HERO più potente e pratica di sempre. Anche per quanto riguarda le prestazioni di alimentazioni ci sono importanti novità, in quanto è possibile registrare 70 minuti a 5,3K60 in modalità continua, 95 minuti 5,3K30 e oltre 155a 1080p30, con stabilizzazione video HyperSmooth 6.0 sempre attiva. Inoltre, la funzione HDR disponibile nei video in 5,3K e 4K, offre immagini strabilianti dalla gamma cromatica dinamica e immersiva. I video in 5,3K offrono una risoluzione del 91% maggiore rispetto al 4K e un incredibile 665% in più rispetto al 1080p, invece lo Slo-Mo fino a 8x utilizza una risoluzione fino a 2,7 K. I video possono poi essere realizzati in 4K con un massimo di 120 fotogrammi al secondo, invece 4x per uno Slo-Mo.

Con un campo visivo più ampio del 36% per l’acquisizione di video in widescreen e più alto del 48% per video in verticale. Una GoPro ancora più robusta, partendo dalla lente due volte più resistente ai graffi. Inoltre anche il rivestimento è idrorepellente e la sua texture rimuove le gocce d’acqua. Inoltre, per gli utenti professionisti GP-Log con Look Up Table per consentire di avere un maggiore controllo dell’editing e della gradazione dei colori in fase di post-produzione. Inoltre, le novità riguardano anche gli accessori, infatti, la GoPro HERO12 ha una nuova Asta di prolunga più un telecomando con otturatore impermeabile.

HERO12 Black sarà disponibile in tutto il mondo nei negozi a partire dal 13 settembre. Per ora è possibile preordinare il nuovo prodotto sul sito ufficiale GoPro.