GoPro Hero 12 Black in arrivo: trapelano specifiche e render

Come da tradizione annuale, GoPro si sta preparando al lancio della sua action cam di ultima generazione. Nel 2022 abbiamo assistito al debutto di GoPro HERO11 Black a metà settembre, con tre modelli per ogni esigenza, per i creator che necessitano di funzionalità avanzate e anche per chi predilige soluzioni compatte con meno feature ma più economiche e pur sempre affidabili.

Ora il debutto di GoPro Hero 12 Black si sta avvicinando e, ancora una volta, settembre sembra essere il mese di lancio più plausibile. Nel frattempo, il noto tipster Roland Quandt di WinFuture ha anticipato tutti condividendo alcune informazioni sulla scheda tecnica e immagini render che svelano il design e form factor.

GoPro Hero 12 Black in arrivo: cosa cambia?

Il colosso delle action cam non rivoluzionerà il kit offerto lo scorso anno, sia ben chiaro. Al contrario, la edizione numero dodici sarà un affinamento della versione attualmente disponibile sul mercato. Il sensore sarà lo stesso da 27 megapixel con possibilità di registrare video 5,3K a 60fps, o immagini a 24,7MP. I display? Sempre gli stessi da 2.27 e 1.4 pollici HyperSmooth con alcune modifiche per migliorare la stabilizzazione.

Il design resta anche lo stesso. Pertanto, cosa cambia esattamente? La batteria, che sale a una capienza di 1.720 mAh per garantire un’autonomia superiore agli utenti: si stimano, difatti, 70 minuti di registrazione alla risoluzione massima, 9 in più rispetto alla GoPro HERO11 Black. In Full HD a 30fps, invece, l’autonomia sale di 13 minuti. Ne consegue che anche il peso sarà leggermente maggiore, passando a 154 grammi.

Il prezzo? Secondo WinFuture resterà lo stesso proposto al lancio per l’attuale generazione: 449,99 euro per il modello base, con disponibilità a partire dal 13 settembre 2023.