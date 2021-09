NOW Smart Stick: 3 mesi di abbonamento in regalo a soli 19,99€

Se lo streaming è il tuo passatempo preferito, perché privarti di un'offerta così strepitosa? Su Amazon è in corso una promozione che non puoi perdere visto che è disponibile NOW Smart Stick a soli 19,99€. In regalo ci sono tre mesi di abbonamento a scelta per avere sempre qualcosa da vedere.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

NOW Smart Stick: lo streaming ovunque tu voglia

Acquistare un NOW Smart Stick non solo ti consente di accedere a un mondo di streaming legato ai contenuti Sky, ma ti permette di trasformare il tuo televisore più obsoleto in una smart TV. Praticamente questo acquisto è super intelligente oltre che conveniente data l'offerta in corso.

Il prodotto si presenta come una semplice pennetta con attacco HDMI da inserire nel retro di qualunque dispositivo tu abbia in casa. In confezione trovi anche il telecomando con cui gestire la riproduzione nel più semplice dei modi.

Una volta collegato questo piccolo affarino, avrai un mondo di possibilità a disposizione. Come ti anticipavo, in regalo in confezione hai tre mesi di abbonamento. In questo caso potrai scegliere se attivarli sul pacchetto Cinema o Entertainment. Tuttavia se sei patito dello sport, ad esempio, nessuno ti vieta di attivare un abbonamento a pagamento per goderti tutto ciò che ami sul grande schermo.

Sullo Smart Stick, poi, ti è concesso installare le applicazioni di maggior successo come Netflix, Disney+ e molto altro ancora. Così facendo potrai accedere ai tuoi abbonamenti da un unico luogo, anche su un dispositivo che non è dotato di smart hub.

Eccezionale vero? Allora approfitta dell'offerta e acquista subito la Now Smart Stick su Amazon a soli 19,99€. La ordini e la ricevi in appena un giorno lavorativo se possiedi un abbonamento Prime o gratuitamente presso i punti di ritiro.