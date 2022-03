Now SMART stick: sulla TV hai streaming e SKY gratis

Trasforma qualunque tipo di televisore in un prodotto Smart con una sola mossa e spendendo persino poco. Grazie all’offerta su Amazon, hai l’occasione di portarti a casa la Now Smart Stick con un ribasso del 33%, spendendo appena €19,99 e ricevendo il regalo anche un abbonamento Sky.

La utilizzi in quattro e quattr’otto senza difficoltà è in un solo secondo prendi il tuo vecchio televisore obsoleto tecnologico come non mai.

Le spedizioni sono completamente gratuite se possiedi un abbonamento Prime dunque non aspettare neanche un secondo in più e concludi questo affare il prima possibile.

Now Smart Stick: il prodottino di Sky vincente che trasforma la tua TV in Smart

Ti basta avere a portata di mano una porta HDMI e una connessione WiFi per poter sfruttare fin dal primo secondo la Now Smart stick di Sky. Questo prodottino è semplicissima da utilizzare ma in una sola mossa ti permette di accedere non sono ai contenuti online di Sky come il servizio in streaming NOW, ma di sbloccare anche tante altre applicazioni che di sicuro amerai a più non posso.

Infatti questa chiavetta funziona in due modi differenti. Un po’ già te li ho spiegati, ma per fartela breve ti dico che una volta che le azioni, in fondo al menù trovi a tua disposizione una pagina chiamata applicazioni grazie alla quale puoi accedere in un solo click a servizi come Netflix, Prime Video, Disney+ e altri ancora.

Per poter utilizzare questi ultimi non devi essere necessariamente abbonato a Sky, infatti questa chiavetta ti offre l’opportunità di provare per tre mesi interi i servizi di Now TV ma poi puoi disdire quando vuoi.

Arriva a casa con un comodissimo telecomando che ti permette di gestire la riproduzione dei contenuti con un solo tocco.

Secondo me non hai neanche un secondo in più da aspettare, collegati immediatamente su Amazon e acquista la tua Now Smart stick a soli €19,99.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.