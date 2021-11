NOW Smart Stick+Ticket: metà prezzo al Black Friday

Con le festività ormai alle porte, è tempo di pianificare come trascorrere le prossime maratone di streaming: con l'offerta su NOW Smart Stick, proposto oggi a metà prezzo su Amazon in occasione del Black Friday, l'occasione è quella giusta.

Black Friday: l'intrattenimento di NOW a metà prezzo

Il pacchetto include, oltre al dispositivo da inserire nella porta HDMI del televisore, anche i ticket per l'accesso a due mesi di Sport oppure tre mesi di Cinema o Entertainment. In entrambi i casi, il prezzo non cambia. In dotazione anche il telecomando per controllare in modo semplice ogni funzionalità.

Con lo Smart Stick di NOW, oggi al 50% del prezzo di listino, è possibile accedere anche ad altre piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, Spotify e così via. Pronti ad approfittare dell'occasione nella settimana del Black Friday?