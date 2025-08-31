NOW Sport è la scelta giusta per gli appassionati: tanti eventi e un prezzo super

Con il Pass Sport di NOW è possibile accedere a tantissimi contenuti, dalla Champions agli US Open passando per Formula 1 e NBA: tutto a meno di 20 euro al mese.

NOW è un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati di sport, garantendo agli utenti la possibilità di accedere a tutta la programmazione sportiva di Sky con anche la possibilità di attivare un abbonamento senza vincoli.

Scegliendo il Pass Sport, infatti, è possibile accedere a NOW con un costo 24,99 euro per un mese (poi 29,99 euro al mese ma senza alcun vincolo di permanenza). C’è anche l’offerta con 12 mesi di permanenza minima che taglia il prezzo a 19,99 euro al mese.

Per accedere subito all’offerta basta visitare il sito ufficiale di NOW, accessibile tramite il box qui di sotto. L’attivazione del Pass consente l’accesso immediato a tutti i contenuti inclusi, senza alcun tempo di attesa.

Cosa include il Pass Sport di NOW

Con NOW Sport è possibile accedere a tantissimi contenuti. Per quanto riguarda il calcio, ad esempio, con il Pass è possibile accedere alle partite di Champions League ma anche di Europa League e Conference League trasmesse da Sky.

Da segnalare anche la possibilità di seguire le 3 partite di Serie A per turno disponibili per i clienti della Pay TV satellitare oltre alle partite di Serie C e dei campionati esteri come la Premier League e la Bundesliga.

Ci sono poi gli sport di motori come la Formula 1 e la Moto GP, disponibili con la possibilità di seguire tutto il weekend di gara. Da non dimenticare il tennis, con anche gli US Open ora in corso, e il basket, sia nazionale che internazionale, con le partite della Eurolega e della NBA.

Il Pass Sport di NOW è ora disponibile con un costo di 19,99 euro al mese per 12 mesi oppure di 24,99 euro per un mese e di 29,99 euro al mese successivamente. L’offerta è disponibile di seguito.