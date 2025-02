NOW: tutti i contenuti Sky in streaming senza abbonamento, ecco i prezzi

Scegliendo NOW è possibile accedere a tutta la programmazione di Sky (considerando sia i canali TV che i contenuti on demand) con una spesa ridotta e anche con la possibilità di non dover sottoscrivere un abbonamento vincolante. Le app di NOW sono disponibili su tutte le piattaforme (Smart TV, computer, smartphone, tablet, console etc.) e consentono l’accesso al servizio in modo semplice.

Il punto di forza di NOW è il prezzo. Il servizio si articola in tre diversi Pass (Entertainment, Cinema e Sport) attivabili con prezzi a partire da 6,99 euro al mese e con la possibilità di accedere a bundle in grado di garantire uno sconto aggiuntivo. È sempre possibile aggiungere l’Opzione Premium che mette a disposizione degli utenti la possibilità di sfruttare le 2 visioni in contemporanea, andando anche a eliminare la pubblicità dai contenuti on demand.

Per accedere alle offerte basta visitare il sito ufficiale di NOW, tramite il link qui di sotto.

Quali sono le offerte di NOW?

NOW mette a disposizione dei suoi utenti 3 diversi Pass:

il Pass Entertainment che consente l’accesso ai contenuti di Sky TV (show e serie TV)

che consente l’accesso ai contenuti di (show e serie TV) il Pass Cinema che consente l’accesso ai contenuti di Sky Cinema

che consente l’accesso ai contenuti di il Pass Sport che consente l’accesso ai contenuti di Sky Sport e Sky Calcio

Le offerte disponibili in questo momento sono le seguenti:

Pass Entertainment : 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima

: 8,99 euro al mese oppure 6,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema : 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima

: 11,99 euro al mese oppure 9,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima Pass Entertainment + Pass Cinema + Opzione Premium : 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima

: 14,99 euro al mese oppure 11,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima Pass Sport: 24,99 euro al mese oppure 14,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima

C’è poi la promo “completa“, con tutti e tre i Pass inclusi. Ecco i costi:

Pass Entertainment + Pass Cinema + Pass Sport: 36,99 euro al mese oppure 24,99 euro al mese con 12 mesi di permanenza minima

Le offerte senza permanenza minima funzionano come Netflix e altri servizi analoghi, con possibilità di disattivare il rinnovo automatico in qualsiasi momento.

Per accedere all’offerta basta seguire il link qui di sotto.