NOW: tutto l'Intrattenimento che cerchi da 6,99€/mese

Now è in grado di rivoluzionare la tua esperienza di streaming domestico perché ti da accesso a tutti i contenuti di Sky con una flessibilità mai vista prima. Film, serie tv, show ed eventi sportivi a partire da 6,99 euro al mese. Non ti servono decoder ma solo una connessione ad internet e un dispositivo come smart TV, smartphone, tablet, console da gioco, Smart TV e TV Stick.

Come funziona l’abbonamento a NOW

Con NOW la parola d’ordine è flessibilità, grazie al sistema dei Pass. Puoi infatti scegliere il Pass Entertainment + Cinema, con titoli di qualità come The Last of Us, True Detective, House of The Dragon, e show esclusivi Sky come MasterChef e Pechino Express. Questo pacchetto offre anche una vasta gamma di film, con oltre 1000 titoli on demand e nuove uscite ogni mese, garantendo che ci sia sempre qualcosa di nuovo da scoprire.

Per gli appassionati di sport, il pass Sport è la scelta perfetta, con accesso a eventi imperdibili come la UEFA Champions League, la Europa League, la Conference League, oltre a partite selezionate di Serie A, Serie B e Serie C. E non finisce qui: Formula 1, MotoGP, Tennis, Basket NBA sono solo alcune delle competizioni disponibili, per vivere ogni emozione dello sport dal vivo.

La flessibilità di NOW si estende anche alla gestione dell’abbonamento, che non prevede vincoli e ti permette di disdire in qualsiasi momento. Questo significa che puoi personalizzare la tua esperienza di intrattenimento in base alle tue preferenze, senza preoccupazioni.

Ma le sorprese non finiscono qui: presto, la piattaforma si arricchirà ancora di più, con l’aggiunta di film premiati agli Oscar come Oppenheimer e Barbie, ampliando ulteriormente l’offerta di contenuti di qualità.

I prezzi variano in base al tipo di Pass e al periodo di durata dell’abbonamento. Si parte da 6,99 € al mese per il pacchetto intrattenimento e cinema e 9,99 € al mese per il pass Sport.

Con queste caratteristiche, NOW è davvero un sistema per goderti sport e intrattenimento in modo semplice. Visita la pagina dedicata e abbonati ora.