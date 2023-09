NOW TV: cambia tutto, adesso si parte da 6,99 euro al mese

C’è una grande novità nel futuro di NOW TV, la piattaforma streaming di Sky che ti permette di avere tutto lo sport, il calcio e l’intrattenimento di Sky su TV, dispositivi portatili, console da gioco, PC ovunque tu voglia.

Il colosso dell’entertainment ha annunciato il nuovo listino prezzi che adesso, a partire da 6,99 euro al mese, ti permette di goderti una vasta gamma di contenuti di alta qualità.

NOW TV: il nuovo listino prezzi e il piano con pubblicità

Da oggi, NOW TV ti offre l’opportunità di accedere a tutte le Serie TV e gli Show di Sky in diretta e on demand a un prezzo imbattibile. Grazie al nuovo piano con pubblicità, con soli 8,99 euro al mese, potrai gustarti quest’ampia selezione di contenuti, senza alcun vincolo di permanenza. Vuoi risparmiare ancora di più? Scegli l’opzione annuale e pagherai soltanto 6,99 euro al mese.

E se vuoi il massimo, a 14,99 euro al mese avrai accesso a una vasta gamma di contenuti, inclusa la UEFA Champions League, il calcio europeo, la Serie A TIM, la Serie BKT, la Serie C NOW, F1, MotoGP, Tennis, mondiali di rugby, Ryder Cup di golf e molto altro.

Infine, per gli amanti dei dettagli e del suono avvolgente, arriva il Pass Sport Premium a 19,99 euro al mese, che ti consente di seguire tutti gli eventi sportivi live su due dispositivi in contemporanea, con l’audio Dolby Digital 5.1 e senza interruzioni pubblicitarie.

Attenzione però, perché se sei già un cliente NOW TV il tuo prezzo totale mensile non subirà alcuna variazione nel momento in cui Premium sarà attivo dal 28 settembre. Quindi, ti conviene abbonarti adesso.

