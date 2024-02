NOW TV: segui tutta la Serie BKT e Serie C LIVE

Con NOW TV, piattaforma streaming di Sky Italia, puoi seguire tutto lo sport che conta come la UEFA Champions League, Europa League e Conference League ma anche le partite della tua squadra del cuore di Serie BKT o Serie C. Per te che sei un appassionato di Sport puoi vedere su questa piattaforma streaming anche tutti i Moto GP e tutte le gare di Formula 1 oltre ad altri eventi come ATP Masters 1000, ATP Masters 500, ATP Masters 250, Nitto ATP Finals, Next Gen ATP Finals, Wimbledon, Davis Cup, Australian Open, Roland Garros ed anche tutti i WTA 1000, WTA 500, WTA 250. Inoltre, puoi anche assistere alle migliori partite di NBA della Regular Season e dei Playoff, tutte le Finals e l’All Star Weekend, il 6 Nazioni, il Rugby World Cup e molto altro ancora.

NOW, però, non è solo Sport! Se non sei un amante delle discipline sportive puoi abbonarti anche per vedere gli Show in esclusiva di Sky come MasterChef, Bruno Barbieri – 4 Hotel, Alessandro Borghese – 4 Ristoranti, Pechino Express ed altri contenuti Sky Originals. Con il pacchetto Cinema & Entertainment puoi vedere anche Serie TV del calibro di Gomorra, La favorita del re, True Detective, The Last Of Us, Il Trono di Spade ma anche blockbusters come Io Capitano, Super Mario Bros – Il Film e molto altro.

NOW TV: i dettagli

Il Pass Sport è disponibile in due varianti. Il più economico a 9,99 euro al mese per 12 mesi offre tutti i contenuti sportivi visibili solo su un device. Il pacchetto con Premium, disponibile a 15,99 euro mensili, include 2 visioni in contemporanea, la visione On demand senza pubblicità e la qualità Audio Dolby Digital 5.1.

Se invece stai per abbonarti al pacchetto Cinema & Entertainment, puoi usufruire di una promozione a partire da 9,99 euro al mese senza il servizio aggiuntivo Premium. Con il pacchetto aggiuntivo il prezzo sale a 11,99 euro ogni mese per 12 mesi.

