MINIMO STORICO per la serratura smart Nuki Smart Lock Pro

Nuki Smart Lock Pro è la serratura smart (oggi in offerta a tempo su Amazon) con connettività Wi-Fi che rivoluziona le modalità di accesso alla tua abitazione, rendendole intelligenti e più sicure. Oggi trovi la quarta generazione del dispositivo, la più recente ed evoluta. Facile da installare, è compatibile con Matter, Alexa, Google Home, Apple Home e Samsung SmartThings. Approfitta dello sconto e risparmia 50 euro sull’acquisto.

Nuki Smart Lock Pro al prezzo minimo storico

La compatibilità è garantita con le porte dotate di cilindro con profilo europeo, cilindro ovale, profilo tondo svizzero e cilindro a pomello (rimandiamo alla pagina dedicata per informazioni aggiuntive). Permette di creare chiavi digitali con autorizzazioni individuali personalizzate da assegnare a chiunque desideri: ad esempio, una volta sola al tecnico della manutenzione, tutti i mercoledì in una specifica fascia oraria alla dogsitter, sempre alla tua dolce metà e così via. Per l’apertura, basterà lo smartphone. Tutti gli altri dettagli sulle caratteristiche e sulle funzionalità integrate sono riportati nella scheda del prodotto.

Grazie all’offerta a tempo in corso, la serratura smart Nuki Smart Lock Pro di quarta generazione (la più recente) è in forte sconto al minimo storico e la puoi acquistare al prezzo di 239 euro invece di 289 euro come da listino, con un risparmio di 50 euro. Puoi anche scegliere la colorazione che preferisci o che meglio sia adatta allo stile del tuo arredamento, tra le due disponibili: Bianco e Nero, la spesa non cambia.

Con oltre 850 recensioni sull’e-commerce e un voto medio molto alto (4,4/5 stelle), arriverà a casa tua già entro domani con la consegna gratuita se effettui l’ordine in questo momento. Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, senza intermediari, assicurando inoltre la possibilità di restituire l’articolo nei 30 giorni successivi al ricevimento ottenendo un rimborso completo.