Numerazione Canali Sky aggiornata a novembre 2026

Oltre a quella della piattaforma digitale terrestre, anche la numerazione dei canali di Sky è stata aggiornata. Trovi tutte le novità qui sotto riportate nella lista dei canali aggiornata.
- 100 – Sky TG24
- 101 – Rai 1 (HD) (SAT)
- 102 – Rai 2 (HD) (SAT)
- 103 – Rai 3 (HD) (SAT)
- 104 – Rete4 HD
- 105 – Canale5 HD
- 106 – Italia1 HD
- 107 – LA7 HD
- 108 – Sky Uno
- 109 – Sky Uno +
- 110 – Sky Cinema Uno
- 111 – Sky Atantic
- 112 – Sky Serie
- 113 – Sky Investigation
- 114 – Sky Collection
- 115 – Sky Crime
- 116 – History HD
- 117 – Sky Documentaries
- 118 – Sky Adventure
- 119 – Sky Nature
- 120 – Sky Arte
- 121 – Sky Classica
- 123 – Discovery Italy HD
- 125 – TV8 HD
- 126 – cielo
- 129 – Comedy Central
- 131 – MTV HD
- 133 – Gambero Rosso HD
- 148 – TV8 HD
- 149 – Nove HD
- 151 – 20Mediaset HD
- 156 – cielo
- 157 – TV2000 HD
- 158 – 27Twentyseven HD
- 159 – La5 HD
- 160 – Realtime Italy HD
- 161 – LA7 CINEMA (HD)
- 163 – Mediaset Extra HD
- 167 – Giallo HD
- 168 – TOPcrime HD
- 170 – DMAX
- 175 – Mediaset Italia2 HD
- 180 – Class TV Moda (HD)
- 200 – Sky Sport24
- 201 – Sky Sport Uno
- 202 – Sky Sport Calcio
- 203 – Sky Sport Tennis
- 204 – Sky Sport Arena
- 205 – Sky Sport Basket
- 206 – Sky Sport Max
- 207 – Sky Sport F1
- 208 – Sky Sport MotoGP
- 209 – Sky Sport Golf
- 210 – Sky Sport Legend
- 211 – Sky Sport Mix
- 212 – SuperTennis HD
- 213 – Sky Sport 4k
- 214 – DAZN 1 (HD)
- 215 – DAZN 2 (HD)
- 220 – EQUtv (HD)
- 221 – Horse TV HD
- 222 – BIKE
- 227 – Rai Sport (HD)
- 228 – ACISPORT TV (HD)
- 230 – Milan TV (HD)
- 232 – Inter TV (HD)
- 235 – CACCIA e Pesca
- 236 – Caccia e PESCA
- 239 – Sky Sport24
- 240 – Sky Sport Uno
- 248 – Sky Sport Info
- 251 – Sky Sport
- 252 – Sky Sport
- 253 – Sky Sport
- 254 – Sky Sport
- 255 – Sky Sport
- 256 – Sky Sport
- 257 – Sky Sport
- 258 – Sky Sport
- 259 – Sky Sport
- 301 – Sky Cinema Uno
- 302 – Sky Cinema Stories
- 303 – Sky Cinema Collection
- 304 – Sky Cinema Family
- 305 – Sky Cinema Action
- 306 – Sky Cinema Suspense
- 307 – Sky Cinema Romance
- 308 – Sky Cinema Drama
- 309 – Sky Cinema Comedy
- 310 – Sky Cinema Uno +24
- 325 – Iris HD
- 327 – Cine34 HD
- 400 – Sky Arte
- 402 – Sky Documentaries
- 404 – Sky Nature
- 405 – Sky Crime
- 407 – Sky Adventure
- 409 – History HD
- 410 – Discovery Italy HD
- 415 – Gambero Rosso HD
- 416 – Focus HD
- 417 – Food Network Italy HD
- 418 – HGTV Italy HD
- 419 – Discovery Turbo Italy (HD)
- 500 – Sky TG24
- 501 – TG24PrimoPiano
- 502 – Sky Meteo24
- 503 – Sky Sport24
- 507 – Class CNBC
- 508 – Rai News 24 (HD)
- 509 – TGCOM24 HD
- 515 – Vatican Media Europa (HD)
- 519 – TRM h24
- 521 – Euronews Italian
- 522 – Sky News
- 524 – Camera Deputati
- 525 – Senato (HD)
- 526 – CNN Intl.
- 528 – CNBC HD
- 529 – Bloomberg
- 531 – France 24 HD (In English)
- 532 – Al Jazeera English HD
- 533 – NHK WORLD-JAPAN (HD)
- 534 – ARIRANG WORLD
- 535 – CGTN
- 538 – Euronews English (HD)
- 541 – France 24 HD (En Français)
- 543 – DW English HD
- 550 – San Marino RTV HD
- 552 – TVP Polonia
- 558 – TVR International HB
- 560 – Al Jazeera
- 561 – AL ARABIYA
- 562 – BBC Arabic HD
- 563 – Sky News Arabia (HD)
- 568 – ESC – Al Masriyah
- 569 – TUNIS 7
- 571 – Record TV Europa
- 601 – DeAKids
- 602 – Nick jr
- 603 – Nickelodeon
- 604 – Disney Jr.
- 605 – DeAJunior
- 606 – Cartoon Network HD
- 607 – Boomerang
- 625 – Super! (HD)
- 714 – Deejay TV (cartello) / Deejay TV (DTT)
- 716 – RADIO MONTE CARLO (HD)
- 717 – VIRGIN RADIO (HD)
- 724 – RDS Social TV (HD)
- 725 – Radio Italia Tv HD
- 726 – Radio Italia Live (HD)
- 727 – Radio Kiss Kiss Tv (HD)
- 730 – RADIONORBA TV (HD)
- 735 – RADIO ZETA HD
- 736 – RTL 102.5 HD
- 737 – RTL 102.5 CALIENTE (HD)
- 738 – RADIOFRECCIA HD
- 739 – DEEJAY
- 740 – CAPITAL
- 741 – M DUE O
- 742 – Radio Monte Carlo
- 743 – Radio 105
- 744 – Virgin Radio
- 745 – RDS
- 746 – RADIO ITALIA s.m.i.
- 747 – Radio Kiss Kiss
- 748 – Radio R101
- 749 – Radio 24
- 750 – RTL 102.5
- 751 – RADIO FRECCIA
- 752 – RADIO ZETA
- 753 – INBLU2000
- 754 – InBlu
- 755 – Radio Vaticana Europa
- 805 – Rai Storia (HD)
- 806 – Italiana (HD)
- 807 – Rai Gulp (HD)
- 808 – PRIMASET 149 (HD)
- 809 – GO-TV CHANNEL
- 812 – UNINETTUNO UNIVERSITY TV (MPEG-2)
- 813 – Med TV (HD)
- 814 – wedotv Movies
- 815 – wedo Big Stories (HD)
- 819 – VIDEOLINA (HD)
- 821 – Canale Italia (SAT)
- 822 – TELESARDEGNA (HD)
- 823 – MARCOPOLO
- 824 – Telecupole (SAT)
- 825 – People TV (People TV-Rete 7 HD)
- 827 – Canzoni Napoletane
- 832 – TVA Vicenza
- 850 – Sonlife Broadcasting Network
- 851 – DAYSTAR HD
- 852 – Padre Pio Tv (HD)
- 853 – THE WORD NETWORK
- 854 – Parole di Vita
- 855 – EWTN English
- 857 – Sender Neu Jerusalem (MPEG-2)
- 858 – TELERADIOPACE TV (HD)
- 860 – BeJoy.kids
- 861 – Canale Italia 2 (Canale Italia SAT)
- 863 – Arte Investimenti (HD)
- 867 – TLC Telecampione (ORLER TV)
- 913 – Canale Italia 83 (Canale Italia SAT)
- 937 – Canale Italia 84 (Canale Italia SAT)
- 8820 – Rai Radio 1
- 8822 – Rai Radio 2
- 8824 – Rai Radio 3
- 8825 – Rai Radio 1 Sport
- 8826 – Rai Radio 3 Classica
- 8828 – Rai Radio Tutta Italiana
- 8829 – No Name Radio
- 8830 – Rai GrParlamento
- 8831 – Rai Radio Kids
- 8833 – Rai Radio Live Napoli
- 8834 – Rai Isoradio
- 8835 – Rai Radio Techete’
- 8836 – Radio Margherita
- 8837 – SMTv San Marino Radio
- 8838 – ANNI 60
- 8840 – Radio Maria
- 8842 – Radio RADICALE
- 8844 – Radio Sportiva
- 8856 – DimSuono Roma
- 8857 – Dimsuono Soft
- 8858 – DISCORADIO
- 8859 – Radio Cusano Campus
- 8860 – RADIO SUBASIO
- 8864 – Radio Iglesias
- 8865 – Radio Number One
- 8866 – RADIO ONDA D’URTO
- 8867 – Radio Dimensione Stereo
- 8868 – Radio PadrePio
- 8870 – Radio Pololare
- 8874 – RADIO ZETA
- 8876 – BBC English (Europe)
- 8880 – RFI Francais
- 8882 – Rete Uno
- 8884 – Rete Due
- 8886 – Rete Tre
- 8888 – Swiss Classic
- 8890 – Swiss Jazz
- 8892 – Swiss Pop
Pubblicato il 2 nov 2026
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