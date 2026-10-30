Disney+ regala fino al 25% di sconto sui piani della durata di 6 mesi

In casa Disney+ prosegue l’offerta che consente di ottenere fino al 25% di sconto sui piani di sei mesi, con prezzi a partire da 5,99 euro al mese. Un’opportunità per tutti coloro che in questi giorni stanno pensando di sottoscrizione uno dei piani messi a disposizione dalla piattaforma streaming statunitense per accedere ad un catalogo ricco di contenuti.

Dai nuovi Originals ai classici senza tempo Disney, dall’intera saga di Star Wars alle serie Marvel, dai film d’animazione targati Pixar all’intrattenimento di Hulu, fino ai documentari di National Geographic: sono questi i principali contenuti disponibili all’interno di uno dei cataloghi più ricchi a livello streaming in tutto il mondo.

Il piano d’ingresso alla piattaforma Disney+ è Standard con pubblicità, in offerta al prezzo scontato di 5,99 euro al mese per sei mesi, poi 6,99 euro al mese. La pubblicità interrompe la visione di film e serie on-demand, ed è il piccolo prezzo da pagare per ottenere una sottoscrizione così competitiva, dove si hanno anche una qualità video fino al Full HD e due riproduzioni in contemporanea.

Se invece proprio non ci si riesce a digerire la pubblicità durante la visione dei propri contenuti preferiti, allora il piano di riferimento diventa quello Standard, disponibile a 8,99 euro al mese inevece di 10,99 euro, per uno sconto pari al 18%. L’altra aggiunta rispetto al piano più economico è l’opzione Download, utile per vedere i propri titoli in un secondo momento anche offline.

C’è infine il piano Premium, con quattro riproduzioni in contemporanea e il supporto alla tecnologia Dolby Atmos. È anche il piano che gode dello sconto maggiore, quello del 25%, traducibile in 4 euro di sconto al mese per sei mesi con il prezzo che passa da 15,99 euro a 11,99 euro al mese.