3 mesi gratis di Apple TV: ecco chi può richiedere la promo a fine ottobre

Apple TV è un vero e proprio punto di riferimento del settore della TV in streaming. Il servizio costa 9,99 euro al mese ed è anche incluso nell’abbonamento Apple One.

C’è, però, la possibilità di accedere gratis ad Apple TV. Le opzioni disponibili sono due. La prima è rappresentata dalla prova gratuita di 7 giorni. Questa promo è ottenibile anche creando un nuovo account.

La seconda opzione è riservata a chi ha acquistato un nuovo iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV 4K negli ultimi 90 giorni.

In questo caso, è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento, senza alcun vincolo di rinnovo alla fine del periodo promozionale.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta raggiungere Apple TV tramite il box qui di sotto.

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV

La procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è semplice. Per prima cosa è necessario accendere il nuovo dispositivo ed effettuare l’accesso con il proprio account Apple.

A questo punto, è necessario aprire l’app Apple TV per riscattare la promozione. Bisogna assicurarsi che la versione del sistema operativo del dispositivo e dell’app del servizio di streaming siano le più recenti.

L’offerta dovrebbe essere visualizzata subito dopo l’avvio dell’app. In caso contrario, l’offerta sarà disponibile nella pagina della scheda del canale Apple TV.

Per poter riscattare la promo ci sono 90 giorni di tempo a partire dalla prima configurazione del nuovo dispositivo (iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K).

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter sfruttare 3 mesi di abbonamento, senza alcun costo, in modo da recuperare tutte le serie originali che fanno parte del catalogo del servizio come Slow Horses, Ted Lasso, Dark Matter, Silo e molte altre ancora.