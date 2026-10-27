 3 mesi gratis di Apple TV: ecco chi può richiedere la promo a fine ottobre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

3 mesi gratis di Apple TV: ecco chi può richiedere la promo a fine ottobre

Ecco come accedere ad Apple TV gratis: oggi sono disponibili due promo con una che permette di ottenere 3 mesi a costo zero.
3 mesi gratis di Apple TV: ecco chi può richiedere la promo a fine ottobre
Entertainment TV Film e Serie TV
Ecco come accedere ad Apple TV gratis: oggi sono disponibili due promo con una che permette di ottenere 3 mesi a costo zero.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Apple TV è un vero e proprio punto di riferimento del settore della TV in streaming. Il servizio costa 9,99 euro al mese ed è anche incluso nell’abbonamento Apple One.

C’è, però, la possibilità di accedere gratis ad Apple TV. Le opzioni disponibili sono due. La prima è rappresentata dalla prova gratuita di 7 giorni. Questa promo è ottenibile anche creando un nuovo account.

La seconda opzione è riservata a chi ha acquistato un nuovo iPhone, un iPad, un Mac oppure una Apple TV 4K negli ultimi 90 giorni.

In questo caso, è possibile ottenere 3 mesi gratis di abbonamento, senza alcun vincolo di rinnovo alla fine del periodo promozionale.

Per verificare la disponibilità di una delle due promo basta raggiungere Apple TV tramite il box qui di sotto.

Accedi qui ad Apple TV

Come ottenere 3 mesi gratis di Apple TV

La procedura da seguire per ottenere 3 mesi gratis di Apple TV è semplice. Per prima cosa è necessario accendere il nuovo dispositivo ed effettuare l’accesso con il proprio account Apple.

A questo punto, è necessario aprire l’app Apple TV per riscattare la promozione. Bisogna assicurarsi che la versione del sistema operativo del dispositivo e dell’app del servizio di streaming siano le più recenti.

L’offerta dovrebbe essere visualizzata subito dopo l’avvio dell’app. In caso contrario, l’offerta sarà disponibile nella pagina della scheda del canale Apple TV.

Per poter riscattare la promo ci sono 90 giorni di tempo a partire dalla prima configurazione del nuovo dispositivo (iPhone, iPad, Mac o Apple TV 4K).

Si tratta di un’occasione da cogliere al volo per poter sfruttare 3 mesi di abbonamento, senza alcun costo, in modo da recuperare tutte le serie originali che fanno parte del catalogo del servizio come Slow Horses, Ted Lasso, Dark Matter, Silo e molte altre ancora.

Accedi qui ad Apple TV

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Il Lazio diventa un videogioco AR con Custodi della Storia

Il Lazio diventa un videogioco AR con Custodi della Storia
Disney+, il regalo per Halloween: fino a 4€ di sconto al mese per sei mesi

Disney+, il regalo per Halloween: fino a 4€ di sconto al mese per sei mesi
TivùSat si aggiorna: la lista canali cresce con tante novità

TivùSat si aggiorna: la lista canali cresce con tante novità
Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre

Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre
Il Lazio diventa un videogioco AR con Custodi della Storia

Il Lazio diventa un videogioco AR con Custodi della Storia
Disney+, il regalo per Halloween: fino a 4€ di sconto al mese per sei mesi

Disney+, il regalo per Halloween: fino a 4€ di sconto al mese per sei mesi
TivùSat si aggiorna: la lista canali cresce con tante novità

TivùSat si aggiorna: la lista canali cresce con tante novità
Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre

Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre
Davide Raia
Pubblicato il
27 ott 2026
Link copiato negli appunti