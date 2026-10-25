 Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre
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Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre

Sulla piattaforma digitale terrestre, proprio in queste ultime ore, si sono aggiornati tutti i canali delle emittenti Rai e Mediaset.
Tutti i canali Rai e Mediaset si aggiornano sul digitale terrestre
Entertainment
Sulla piattaforma digitale terrestre, proprio in queste ultime ore, si sono aggiornati tutti i canali delle emittenti Rai e Mediaset.
Canva
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Sono ore abbastanza movimentate per la piattaforma digitale terrestre che è diventata nuovamente protagonista di un aggiornamento che ha coinvolto tutti i canali Rai e Mediaset. Importanti modifiche sono state apportate in questi giorni e ancora non sono finite.

Per ottenere ogni modifica apportata fino ad oggi ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali o attivare la risintonizzazione automatica dei canali, se il tuo apparecchio la supporta. In questo modo avrai sempre tutte le novità disponibili sul tuo televisore o decoder.

Canali Rai e Mediaset aggiornati sul digitale terrestre

Vediamo quindi la lista di tutti i canali Rai e Mediaset, suddivisi per multiplex nazionale, con tutti gli aggiornamenti avvenuti in queste ore sulla piattaforma digitale terrestre.

  • MUX R RAI Piemonte, Lombardia, Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Marche, Lazio, Puglia e Basilicata Ch 30 (Freq 546 Mhz), Valle d’Aosta, Trento, Liguria, Campania e Sardegna Ch 43 (Freq 650 Mhz); Rieti e Arezzo Ch 45 (Freq 666 Mhz); Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria e Sicilia Ch 37 (Freq 602 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19.91 Mbps)
    • Rai 1 (LCN 1)
    • Rai 2 (LCN 2)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 3)
    • Rai News 24 (LCN 48,548)
    • Rai 3 (LCN 103)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
    • Rai 3 TGR Regione (LCN 8XX)
  • MUX A RAI Ch 26 (Freq 514 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 2/3 — (Disponibili 19,91 Mbps)
    • Rai 4 (LCN 21)
    • Rai 5 (LCN 23)
    • Rai Movie (LCN 24,524)
    • Rai Premium (LCN 25)
    • Rai Gulp (LCN 42)
    • Rai YoYo (LCN 43)
    • Rai Sport (LCN 58)
    • Italiana (LCN 146)
    • Rai 4 (LCN 521)
    • Rai Premium (LCN 525)
    • Rai Storia (LCN 554)
    • Rai Radio 1 (LCN 701)
    • Rai Radio 2 (LCN 702)
    • Rai Radio 3 (LCN 703)
    • Rai GR Parlamento (LCN 704)
    • Rai Isoradio (LCN 705)
    • Rai Radio 3 Classica (LCN 706)
    • Rai Radio Kids (LCN 707)
    • Rai Radio Live Napoli (LCN 708)
    • Rai Radio Techete’ (LCN 709)
    • Rai Radio Tutta Italiana (LCN 710)
    • Rai Radio 1 Sport (LCN 711)
    • No Name Radio powered by Rai (LCN 712)
  • MUX B RAI DVB-T2 Ch 40 (Freq 626 Mhz) – P:32K QAM256 I.G 1/8 Fec 3/4 — (Disponibili 36,50 Mbps)
    • Rai 4 (LCN 21)
    • Rai Premium (LCN 25)
    • Rai News 24 (LCN 48)
    • Rai Storia (LCN 54)
    • Italiana (LCN 57)
    • Rai 4K (LCN 101)
    • Rai Play (LCN 201)
    • Rai Radio 2 Visual (LCN 202)
    • Rai Play Sound (LCN 203)
    • Rai 1 (provvisorio) (LCN 501)
    • Rai 2 (provvisorio) (LCN 502)
    • Rai 3 (provvisorio) (LCN 503)
    • Rai 5 (LCN 523)
    • Rai Movie (LCN 524)
    • Rai Gulp (LCN 542)
    • Rai YoYo (LCN 543)
    • RTV San Marino (LCN 550)
    • Rai Sport (LCN 558)
  • MUX MEDIASET 1 Ch 46 (Freq 674 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • Iris HD (LCN 22,522)
    • 27Twentyseven HD (LCN 27,527)
    • La5 HD (LCN 30,530)
    • Mediaset Italia2 HD (LCN 49,549)
    • TGCOM24 HD (LCN 51,551)
    • RADIO 105 (LCN 66,566)
    • R101 TV (LCN 67,567)
    • tivù la guida (LCN 500)
    • Radio R101 (LCN 771)
    • Radio Monte Carlo (LCN 772)
    • RADIO 105 (LCN 785)
    • VIRGIN RADIO (LCN 786)
  • MUX MEDIASET 2 Ch 36 (Freq 594 Mhz) – QAM64 I.G 1/4 Fec 5/6 — (Disponibili 24,88 Mbps)
    • QVC HD (LCN 32)
    • Cine34 HD (LCN 34,534)
    • Focus HD (LCN 35,535)
    • TOPcrime HD (LCN 39,539)
    • Boing (LCN 40,540)
    • Boing Plus (LCN 45,545)
    • Cartoonito (LCN 46,546)
  • MUX MEDIASET 3 Ch 38 (Freq 610 Mhz) (In Sardegna Ch 29 – 538 Mhz – 38 – 610 Mhz; in Sicilia Ch 24 – 498 Mhz; in Calabria Ch 24 – 498 Mhz, escl. Cosenza e Crotone) – QAM64 I.G 1/4 Fec 3/4 — (Disponibili 22,39 Mbps)
    • Rete4 HD (LCN 4,104,504)
    • Canale5 HD (LCN 5,105,505)
    • Italia1 HD (LCN 6,106,506)
    • 20 Mediaset HD (LCN 20,120,520)
    • Mediaset Extra HD (LCN 55,556)
    • Test HEVC main10 (LCN 200)

Pubblicato il 25 ott 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
25 ott 2026
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