 Come vedere in streaming lo speciale Halloween di LOL
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Come vedere in streaming lo speciale Halloween di LOL

Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Katia Follesa tornano in LOL per Halloween: il nuovo speciale è già in streaming su Prime Video.
Come vedere in streaming lo speciale Halloween di LOL
Entertainment TV Film e Serie TV
Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e Katia Follesa tornano in LOL per Halloween: il nuovo speciale è già in streaming su Prime Video.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Quest’anno, Halloween è arrivato in anticipo, in streaming su Prime Video. Sono già disponibili gli episodi dello speciale di LOL: chi ride è fuori dedicato alla festività. Si intitolano rispettivamente La bestia è fuori, Creature dall’oltretomba e La fine è vicina. Per vederli in TV, sullo schermo del computer o sul display di smartphone e tablet ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che utilizzi per avere le spedizioni gratis dall’e-commerce di Amazon. Non servono spese aggiuntive.

Guarda in streaming lo speciale di LOL

LOL: è in streaming lo speciale di Halloween

Il cast è composto da sei concorrenti che abbiamo già visto impegnati nelle edizioni precedenti: Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Katia Follesa, Brenda Lodigiani, Lucia Ocone e Andrea Pisani. Alla conduzione c’è il duo della Gialappa’s Band formato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, supportati da Lillo e dalle sue immancabili incursioni (mascherate e non). L’obiettivo non cambia: far ridere gli altri, prima di farlo. C’è però una novità che va segnalata: bisogna anche stare attenti a non spaventarsi, altrimenti volano i cartellini gialli e rossi di ammonizioni ed espulsioni. Qui sotto il trailer pubblicato sul canale ufficiale di YouTube con una breve anteprima.

Si tratta di un format che si è già rivelato vincente a livello internazionale, anche in Italia, con tante edizioni disponibili sulla piattaforma. Per l’occasione, il teatro è stato allestito a tema, creando un’atmosfera da notte delle streghe.

Guarda in streaming lo speciale di LOL

Come già anticipato, per poter guardare gli episodi dello speciale Halloween di LOL: chi ride è fuori basta l’abbonamento Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova gratis di 30 giorni ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza, senza così dover affrontare alcuna spesa. Buon divertimento (e occhio allo spavento)!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 23 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Disney+ senza HDR: una petizione per chiedere il rimborso

Disney+ senza HDR: una petizione per chiedere il rimborso
Su Apple TV sono disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Slow Horses

Su Apple TV sono disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Slow Horses
Non perderti l'uscita di Dragon Ball Super: Beerus su Disney+

Non perderti l'uscita di Dragon Ball Super: Beerus su Disney+
Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi

Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi
Disney+ senza HDR: una petizione per chiedere il rimborso

Disney+ senza HDR: una petizione per chiedere il rimborso
Su Apple TV sono disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Slow Horses

Su Apple TV sono disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Slow Horses
Non perderti l'uscita di Dragon Ball Super: Beerus su Disney+

Non perderti l'uscita di Dragon Ball Super: Beerus su Disney+
Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi

Disney+ in offerta: fino al 25% di sconto sui piani di 6 mesi
Davide Tommasi
Pubblicato il
23 ott 2026
Link copiato negli appunti