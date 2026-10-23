Come vedere in streaming lo speciale Halloween di LOL

Quest’anno, Halloween è arrivato in anticipo, in streaming su Prime Video. Sono già disponibili gli episodi dello speciale di LOL: chi ride è fuori dedicato alla festività. Si intitolano rispettivamente La bestia è fuori, Creature dall’oltretomba e La fine è vicina. Per vederli in TV, sullo schermo del computer o sul display di smartphone e tablet ti basta l’abbonamento Prime, lo stesso che utilizzi per avere le spedizioni gratis dall’e-commerce di Amazon. Non servono spese aggiuntive.

LOL: è in streaming lo speciale di Halloween

Il cast è composto da sei concorrenti che abbiamo già visto impegnati nelle edizioni precedenti: Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Katia Follesa, Brenda Lodigiani, Lucia Ocone e Andrea Pisani. Alla conduzione c’è il duo della Gialappa’s Band formato da Marco Santin e Giorgio Gherarducci, supportati da Lillo e dalle sue immancabili incursioni (mascherate e non). L’obiettivo non cambia: far ridere gli altri, prima di farlo. C’è però una novità che va segnalata: bisogna anche stare attenti a non spaventarsi, altrimenti volano i cartellini gialli e rossi di ammonizioni ed espulsioni. Qui sotto il trailer pubblicato sul canale ufficiale di YouTube con una breve anteprima.

Si tratta di un format che si è già rivelato vincente a livello internazionale, anche in Italia, con tante edizioni disponibili sulla piattaforma. Per l’occasione, il teatro è stato allestito a tema, creando un’atmosfera da notte delle streghe.

Come già anticipato, per poter guardare gli episodi dello speciale Halloween di LOL: chi ride è fuori basta l’abbonamento Prime. Se non lo hai ancora fatto, puoi iniziare la prova gratis di 30 giorni ed eventualmente cancellare il rinnovo prima della scadenza, senza così dover affrontare alcuna spesa. Buon divertimento (e occhio allo spavento)!