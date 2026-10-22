Non perderti l'uscita di Dragon Ball Super: Beerus su Disney+

Se sei abbonato a Disney+ ora puoi approfittare dell’arrivo in esclusiva dell’incredibile nuova serie Dragon Ball Super: Beerus. Se ancora non ti sei iscritto, ti consigliamo di abbonarti subito a questa piattaforma di streaming live e on demand approfittando delle ottime offerte disponibili.

Saranno 19 episodi quelli che racconteranno ciò che è successo alcuni anni dopo la feroce battaglia contro Majin Buu, quando sembra che la Terra abbia ritrovato una momentanea pace. Al momento sono disponibili i primi 2 episodi della serie. I restanti verranno rilasciati progressivamente.

Dragon Ball Super: Beerus è su Disney+

Finalmente Dragon Ball Super: Beerus è ora disponibile su Disney+. Cosa aspetti? Se ancora non lo hai fatto, sfrutta le ottime offerte disponibili per abbonarti. Acclamata dalla critica, la sinossi racconta tutto quello che succederà durante i 19 episodi della serie tv in questione.

Alcuni anni dopo la feroce battaglia contro Majin Buu, la Terra ha ritrovato una momentanea pace. Nel frattempo, il Dio Distruttore Beerus si risveglia da un lungo sonno. Capace di distruggere interi pianeti con un potere devastante, il suo risveglio è osservato con timore da Kaio e dai Kaiohshin… Intanto, incuriosito dalle voci sul Saiyan che ha sconfitto Frieza, Beerus appare all’improvviso davanti a Goku… Con l’avvento di questo avversario dalla forza senza precedenti, la Terra si ritrova ad affrontare una minaccia di totale annientamento. Si apre il sipario su una battaglia epica, che scuoterà l’intero universo e vedrà coinvolti il Dio Distruttore Beerus e Goku con i suoi compagni.

Cosa guardare se ti piace Dragon Ball

Se sei un appassionato/a di Dragon Ball, Disney+ offre tantissimi titoli che possono soddisfare i tuoi gusti.

Dragon Ball Super: Super Hero L’Esercito del Fiocco Rosso era stato distrutto, ma qualcuno vuole far rinascere l’armata.

One Piece Un ragazzo con un cappello di paglia e dal corpo interamente fatto di gomma parte per l’avventura con un unico sogno: diventare il Re dei pirati. Ma per farlo, come prima cosa dovrà raggruppare una valida ciurma.

Dragonball: Evolution Un giovane lottatore ingenuo, un anziano sensei, una scienziata con un brutto carattere e un bel ladro alla ricerca delle sette Sfere del Drago che, così dicono, sono l’unica speranza della Terra contro un gruppo di alieni determinati a distruggere il pianeta.

Yu-Gi-Oh! Ti presentiamo Yugi, un giovane ed entusiasta studente della Domino High School. Lui e i suoi migliori amici, Joey, Tristan e Téa, condividono la passione per un nuovo gioco che sta spopolando in tutto il paese: Duel Monsters! In questo gioco di carte, i giocatori fanno scontrare creature mistiche in duelli pieni d’azione e ad alta intensità.

