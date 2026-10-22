DAZN FreeZone Days: i migliori eventi sportivi gratis fino al 26 ottobre

Su DAZN proseguono i FreeZone Days, iniziativa valida fino al 26 ottobre che consente a tutti gli appassionati di sport di accedere gratuitamente ad una ricca selezione di eventi. Tra questi si annoverano la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, la Serie A1 Fineco, la Kings Cup, l’hockey e la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro.
Per guardare gli eventi dei DAZN FreeZone Days è sufficiente registrare un account su DAZN e scaricare l’app. Quest’ultima è disponibile sia su smartphone che su tablet, così come sugli Smart TV.
Segue ora l’elenco dei migliori eventi sportivi che gli iscritti a DAZN possono guardare gratis in occasione della settimana dei FreeZone Days che avrà termine il 26 ottobre con la cerimonia che eleggerà il nuovo Pallone d’Oro.
23 ottobre
- 20:30 Super League Basketball – Leicester Riders vs Manchester Basketball
- 20:30 Super League Basketball – Newcastle Eagles vs Surrey 89ers
- 20:30 Serie BKT – Empoli vs Vicenza
24 ottobre
- 12:30 Serie A Women – Milan vs Ternana
- 16:00 Serie A1 Fineco – Milano vs Busto Arsizio
- 19:00 Super League Basketball – London Lions vs Bristol Flyers
- 20:30 Serie A1 Fineco – Talmassons vs Chieri
- 21:00 LaLiga – Atletico Madrid vs Deportivo de la Coruna
25 ottobre
- 12:30 Serie A Women – Lazio vs Como Women
- 15:00 Serie A Women – Como 1907 vs Sassuolo
- 17:00 Super League Basketball – Liverpool vs Newcastle Eagles
- 17:00 Serie A1 Fineco – Cuneo vs Firenze
- 18:00 Serie A Women – Parma vs Fiorentina
- 21:30 Liga Portugal – Sporting vs Academico
26 ottobre
- 15:00 Kings Cup Italy – Giorno 2
- 21:00 Cerimonia del Pallone d’Oro