 DAZN FreeZone Days: i migliori eventi sportivi gratis fino al 26 ottobre
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

DAZN FreeZone Days: i migliori eventi sportivi gratis fino al 26 ottobre

DAZN FreeZone Days: i migliori eventi sportivi gratis fino al 26 ottobre
Entertainment Sport
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Su DAZN proseguono i FreeZone Days, iniziativa valida fino al 26 ottobre che consente a tutti gli appassionati di sport di accedere gratuitamente ad una ricca selezione di eventi. Tra questi si annoverano la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, la Serie A1 Fineco, la Kings Cup, l’hockey e la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro.

Per guardare gli eventi dei DAZN FreeZone Days è sufficiente registrare un account su DAZN e scaricare l’app. Quest’ultima è disponibile sia su smartphone che su tablet, così come sugli Smart TV.

Pagina offerta DAZN

dazn freezone days registrazione

Segue ora l’elenco dei migliori eventi sportivi che gli iscritti a DAZN possono guardare gratis in occasione della settimana dei FreeZone Days che avrà termine il 26 ottobre con la cerimonia che eleggerà il nuovo Pallone d’Oro.

23 ottobre

  • 20:30 Super League Basketball – Leicester Riders vs Manchester Basketball
  • 20:30 Super League Basketball – Newcastle Eagles vs Surrey 89ers
  • 20:30 Serie BKT – Empoli vs Vicenza

24 ottobre

  • 12:30 Serie A Women – Milan vs Ternana
  • 16:00 Serie A1 Fineco – Milano vs Busto Arsizio
  • 19:00 Super League Basketball – London Lions vs Bristol Flyers
  • 20:30 Serie A1 Fineco – Talmassons vs Chieri
  • 21:00 LaLiga – Atletico Madrid vs Deportivo de la Coruna

25 ottobre

  • 12:30 Serie A Women – Lazio vs Como Women
  • 15:00 Serie A Women – Como 1907 vs Sassuolo
  • 17:00 Super League Basketball – Liverpool vs Newcastle Eagles
  • 17:00 Serie A1 Fineco – Cuneo vs Firenze
  • 18:00 Serie A Women – Parma vs Fiorentina
  • 21:30 Liga Portugal – Sporting vs Academico

26 ottobre

  • 15:00 Kings Cup Italy – Giorno 2
  • 21:00 Cerimonia del Pallone d’Oro
Pagina offerta DAZN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Come vedere Inter-Shakhtar in streaming (Champions League)

Come vedere Inter-Shakhtar in streaming (Champions League)
DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi

DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi
Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario

Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario
Prime Video questo mercoledì trasmetterà Roma-Real Madrid di Champions League 

Prime Video questo mercoledì trasmetterà Roma-Real Madrid di Champions League 
Come vedere Inter-Shakhtar in streaming (Champions League)

Come vedere Inter-Shakhtar in streaming (Champions League)
DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi

DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi
Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario

Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario
Prime Video questo mercoledì trasmetterà Roma-Real Madrid di Champions League 

Prime Video questo mercoledì trasmetterà Roma-Real Madrid di Champions League 
Federico Pisanu
Pubblicato il
22 ott 2026
Link copiato negli appunti