DAZN FreeZone Days: i migliori eventi sportivi gratis fino al 26 ottobre

Su DAZN proseguono i FreeZone Days, iniziativa valida fino al 26 ottobre che consente a tutti gli appassionati di sport di accedere gratuitamente ad una ricca selezione di eventi. Tra questi si annoverano la Serie BKT, LaLiga EASPORTS, la Serie A1 Fineco, la Kings Cup, l’hockey e la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro.

Per guardare gli eventi dei DAZN FreeZone Days è sufficiente registrare un account su DAZN e scaricare l’app. Quest’ultima è disponibile sia su smartphone che su tablet, così come sugli Smart TV.

Segue ora l’elenco dei migliori eventi sportivi che gli iscritti a DAZN possono guardare gratis in occasione della settimana dei FreeZone Days che avrà termine il 26 ottobre con la cerimonia che eleggerà il nuovo Pallone d’Oro.

23 ottobre

20:30 Super League Basketball – Leicester Riders vs Manchester Basketball

20:30 Super League Basketball – Newcastle Eagles vs Surrey 89ers

20:30 Serie BKT – Empoli vs Vicenza

24 ottobre

12:30 Serie A Women – Milan vs Ternana

16:00 Serie A1 Fineco – Milano vs Busto Arsizio

19:00 Super League Basketball – London Lions vs Bristol Flyers

20:30 Serie A1 Fineco – Talmassons vs Chieri

21:00 LaLiga – Atletico Madrid vs Deportivo de la Coruna

25 ottobre

12:30 Serie A Women – Lazio vs Como Women

15:00 Serie A Women – Como 1907 vs Sassuolo

17:00 Super League Basketball – Liverpool vs Newcastle Eagles

17:00 Serie A1 Fineco – Cuneo vs Firenze

18:00 Serie A Women – Parma vs Fiorentina

21:30 Liga Portugal – Sporting vs Academico

26 ottobre

15:00 Kings Cup Italy – Giorno 2

21:00 Cerimonia del Pallone d’Oro