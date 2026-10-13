 Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario
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Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario

Champions League su Prime Video, ecco le prossime 3 partite in calendario
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Anche quest’anno Prime Video trasmetterà in esclusiva la migliore partita del mercoledì della Champions League, la competizione europea per club più importante a livello continentale. Domani, mercoledì 14 ottobre, l’appuntamento è per le ore 21, in occasione della sfida Roma-Real Madrid, che vedrà il ritorno di José Mourinho nella capitale.

Mercoledì prossimo, in data 21 ottobre, andrà in scena invece Inter-Shakhtar Donetsk, sfida valevole per la terza giornata della fase campionato. Il 4 novembre, invece, i riflettori saranno accesi sul match Porto-Napoli, una delle partite più importanti del cammino europeo della squadra di Massimiliano Allegri, sconfitta all’esordio casalingo contro la corazzata dell’Arsenal.

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Riepilogando, ecco il calendario di Prime Video per i prossimi appuntamenti con la Champions League in calendario nella giornata di mercoledì.

  • 14 ottobre: Roma-Real Madrid (ore 21, seconda giornata della fase campionato)
  • 21 ottobre: Inter-Shakhtar Donetsk (ore 21, terza giornata della fase campionato)
  • 4 novembre: Porto-Napoli (ore 21, quarta giornata della fase campionato)

Uno dei principali plus di Prime Video per gli appassionati di calcio, al di là dell’esclusiva del mercoledì, è la telecronaca di Sandro Piccinini, storica voce del calcio europeo di Mediaset, la stessa che ha raccontato i successi del Milan allenato da Carlo Ancelotti all’inizio degli anni Duemila. Al suo fianco vi è poi Massimo Ambrosini, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo è diventato uno dei migliori commentatori tecnici della Serie A e non solo.

Ogni mercoledì di Champions League il prepartita avrà inizio alle 19:30, quando la giornalista sportiva Giulia Mizzoni presenterà insieme ai suoi ospiti i punti salienti di ciascun match direttamente sul campo di gioco.

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https://www.youtube.com/watch?v=VrMKtlSD4ig

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Pubblicato il 13 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
13 ott 2026
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