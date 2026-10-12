Prime Video questo mercoledì trasmetterà Roma-Real Madrid di Champions League 

Mercoledì 14 ottobre Prime Video trasmetterà in esclusiva Roma-Real Madrid, incontro valido per la seconda giornata della fase campionato della Champions League 2026/2027. Allo Stadio Olimpico Giulia Mizzoni, insieme a Clarence Seedorf (Corinthians permettendo, dopo essere stato nominato allenatore dello storico club brasiliano), Luca Toni e Cristiana Girelli, presenterà la sfida che vedrà la squadra di Gian Piero Gasperini opposta ai campionissimi spagnoli dell’ex Josè Mourinho. La telecronaca del match, come sempre, sarà invece affidata a Sandro Piccinini, al cui fianco ci sarà l’ex calciatore di Milan e Nazionale italiana Massimo Ambrosini.

L’appuntamento è fissato per le ore 19:30, quando avrà inizio il pre-partita direttamente dallo stadio Olimpico, mentre alle 21:00 ci sarà il calcio d’inizio della partita. Prime Video è disponibile nella prova gratuita di 30 giorni per tutti coloro che si iscrivono per la prima volta ad Amazon Prime. Al termine del periodo di prova, l’abbonamento si rinnova a 4,99 euro al mese o 49,90 euro l’anno.

La Roma arriva dal pareggio sul campo del Como, punto conquistato in dieci uomini dopo l’espulsione dell’attaccante olandese Malen, non senza qualche polemica in casa giallorossa. Dall’altra parte, invece, il Real Madrid arriva dalla vittoria di misura in casa contro il Villareal, anche se in classifica si trova al quarto posto distante 6 lunghezze dal Barcellona.

Quella di mercoledì sarà la seconda partita in questa prima fase campionato per entrambe le squadre. Nei primi 90 minuti della competizione europea, i Blancos hanno battuto di misura l’Inter per 2-1, con le reti di Mbappé e Valverde, mentre i giallorossi di Gasperini hanno chiuso sull’1-1 la sfida in Turchia sul difficile campo del Fenerbahce.

A noi non resta che rinnovare l’appuntamento con la sfida di Champions League di questo mercoledì su Prime Video, con il calcio d’inizio della partitissima Roma-Real Madrid atteso per le ore 21.