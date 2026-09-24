 DAZN, accesso completo a tutti gli sport al prezzo di 19,99€ al mese
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DAZN, accesso completo a tutti gli sport al prezzo di 19,99€ al mese

La novità per la stagione 2026-2027 è il piano Full Mobile, che include anche tutte le partite della Serie A.
DAZN, accesso completo a tutti gli sport al prezzo di 19,99€ al mese
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La novità per la stagione 2026-2027 è il piano Full Mobile, che include anche tutte le partite della Serie A.
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A partire dalla stagione 2026-2027, DAZN ha aggiunto il piano Full Mobile, abbonamento da 19,99 euro al mese senza vincoli che offre l’accesso completo a tutti gli sport e a tutte le competizioni, Serie A inclusa. L’unico compromesso da accettare è che lo streaming è consentito solo da smartphone, dal momento che manca il supporto a tablet, TV e mirroring.

Inoltre, sono anche disponibile lo streaming in contemporanea su 1 rete Internet, i contenuti live e on demand, più l’area FanZone, che permette di interagire e giocare con gli altri abbonati durante gli eventi.

Pagina piani DAZN

Il contenuto di maggiore spicco incluso nell’offerta sportiva di DAZN rimane la Serie A Enilive. L’intera competizione è solo su DAZN, con 10 partite su 10 ad ogni turno, di cui 7 in esclusiva. È inclusa anche la Serie BKT, comprese le sfide di playoff e playout, più LaLiga EaSports, la Copa del Rey, la FA Cup, la Liga Portugal Betclic, la Jupiler Pro League e la Serie A Women.

Con il piano Full Mobile si accede anche ai canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, essenziali nella visione di Australian Open e Roland Garros, oltre che tutte le tappe di Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta, più gli eventi UFC e le buche del PGA Tour. Gli appassionati di pallavolo possono poi assistere alla SuperLega maschile, alla Serie A1 Tigotà (massimo campionato femminile) e il campionato europeo CEV (Volleyball Champions League).

A chiudere la programmazione sportiva di DAZN sono tutti gli incontri della Kings League Italia, con commento in italiano, le emozioni del LIV Golf, una selezione di partite di NFL (la più grande lega professionistica al mondo di football americano) e il canale Fifa+ con le partite più iconiche dei Mondiali di calcio, le storie e i documentari provenienti da tutto il mondo.

Pagina piani DAZN

https://www.youtube.com/watch?v=MToy6OvP6T0&pp=ygUMZGF6biBzZXJpZSBh

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Pubblicato il 24 set 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
24 set 2026
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