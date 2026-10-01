Tutto DAZN a partire da 19,99 euro al mese con il nuovo piano

Dalla stagione 2026-2027 accedere all’intera programmazione sportiva di DAZN costa meno. Questo grazie all’introduzione del nuovo piano Full Mobile, disponibile a 19,99 euro al mese senza vincoli, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento dando un preavviso di trenta giorni.
Rispetto al piano Full il risparmio è pari a 17 euro al mese, se si tiene conto del prezzo relativo al piano annuale con pagamento dilazionato in dodici mesi. Risparmio che arriva fino a 42 euro al mese se si ha la necessità di selezionare il piano Family, sempre prendendo in considerazione il pagamento dilazionato in un anno.
C’è un però, vale a dire il compromesso da accettare: guardare d’ora in avanti qualsiasi partita soltanto su smartphone. L’account Full Mobile non permette infatti di vedere le partite su uno schermo più grande di quello di uno smartphone, escludendo dunque a priori tablet, computer e quant’altro.
Ad essere vietata è anche la pratica del mirroring, tramite cui è possibile condividere lo schermo del proprio smartphone su un altro dispositivo, come può essere un computer o un tablet. Di fatto, dunque, si possono soltanto vedere le partite in diretta oppure on-demand dal proprio smartphone.
I puristi del calcio, fino ad oggi abituati a guardare la propria squadra del cuore o qualsiasi altro evento calcistico al televisore, difficilmente scenderanno a compromessi. Discorso diverso, invece, per quanti amano il calcio in ogni sua forma e intendono risparmiare a fine stagione una cifra significativa rispetto ai piani tradizionali.