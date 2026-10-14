 DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi
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DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi

DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass da 12 mesi
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In occasione del ritorno della Serie A, DAZN ha lanciato una nuova offerta sul piano MyClubPass della durata di 12 mesi, il pass che consente di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore in diretta. Grazie alla promo valida per un periodo di tempo limitato, il prezzo passa da 29,99 euro a 24,99 euro al mese, per uno sconto complessivo di 60 euro.

La scelta della squadra del cuore avviene durante la fase di iscrizione. La piattaforma streaming consente di scegliere una delle venti squadre che partecipano alla massima serie del calcio italiano, nessuna esclusa.

Pagina offerta DAZN

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Intanto, nelle prossime due settimane e mezzo la Serie A tornerà in campo per disputare ben tre giornate. Il settimo turno avrà inizio venerdì 16 ottobre, con la sfida tra Frosinone e Sassuolo. A seguire, sabato pomeriggio, Venezia-Napoli e Bologna-Inter, mentre in serata la Roma ospiterà il Genoa. Domenica il lunch match sarà Udinese-Lecce, a seguire Fiorentina-Como e Milan-Atalanta, con il posticipo serale tra Juventus e Lazio. Chiudono la giornata numero sette gli incontri di lunedì tra Monza e Cagliari e Parma e Torino.

L’ottava giornata di Serie A è in calendario tra venerdì 23 e domenica 25 ottobre. L’anticipo del venerdì sarà Torino-Monza, mentre nel pomeriggio di sabato si disputeranno Cagliari-Bologna, Como-Sassuolo e Napoli-Roma, con Lazio-Parma a chiudere la serata. Domenica, all’ora di pranzo, a San Siro i campioni d’Italia dell’Inter affronteranno la Fiorentina, mentre nel pomeriggio spazio ad Atalanta-Frosinone, Genoa-Venezia e Lecce-Juventus, con il posticipo serale che vedrà il Milan giocare in trasferta contro l’Udinese.

Spazio infine al turno infrasettimanale tra martedì 27 e giovedì 29 ottobre, valido per la nona giornata di Serie A. Martedì il programma prevede Sassuolo-Lazio, Roma-Cagliari e Torino-Como, mercoledì invece ecco Milan-Bologna, Parma-Udinese, Venezia-Inter, Genoa-Juventus e Monza-Napoli, dopodiché chiuderanno la giornata le sfide Frosinone-Lecce e Fiorentina-Atalanta.

Pagina offerta DAZN

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Pubblicato il 14 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
14 ott 2026
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