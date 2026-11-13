HBO Max è incluso con DAZN Family: ora in offerta a un prezzo speciale

TV e sport si incontrano. HBO Max è ora incluso con l’abbonamento DAZN Family, che per l’occasione è in offerta a 49,99 euro al mese per dodici mesi invece di 61,99 euro. Il piano Family mensile è invece disponibile al prezzo di listino pari a 71,99 euro al mese.

Il piano di HBO Max compreso nell’offerta DAZN è Base con pubblicità, che consente di guardare l’intero catalogo su due dispositivi in contemporanea ad una risoluzione Full HD 1080p. L’attivazione avviene dopo l’acquisto del piano Family Annuale, e i suoi contenuti sono visibili sull’app ufficiale o sul sito hbomax.com.

Una volta sottoscritta l’offerta, occorre collegarsi alla sezione Il mio account di DAZN e selezionare il banner promozionale relativo ad HBO Max. Il banner reindirizza direttamente all’aria di attivazione del servizio streaming.

Importante: DAZN chiarisce che i titolari di un abbonamento a HBO Max fatturato dalla stessa piattaforma vedranno il loro piano disattivarsi in automatico; se invece è fatturato da un soggetto di terze parti, potrebbe essere necessario cancellarlo in autonomia.

Alcuni dei titoli più gettonati di queste settimane sono The Pitt, Melania Rea, House of the Dragon, Lanterns, Euphoria, A Knight of the Seven Kingdoms, Portobello e Peccato. A Natale, poi, arriverà la nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale, una delle più attese di tutto il 2026.

L’accesso alla piattaforma streaming video e al suo catalogo è legato all’abbonamento DAZN Family. Ciò signifia che in caso di disdetta del piano o di passaggio a un altro piano DAZN, HBO Max verrà disattivato in automatico.

Infine, DAZN sottolinea che l’offerta di lancio con protagonista il bundle DAZN Family e HBO Max non è disponibile per gli abbonati a DAZN attraverso TIMVISION. Per quest’ultimi, l’invito è di contattare TIM per conoscere gli eventuali piani che includono DAZN e HBO Max insieme