 DAZN Full, il piano con tutta la Serie A, è in sconto di 7 euro al mese 
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DAZN Full, il piano con tutta la Serie A, è in sconto di 7 euro al mese 

DAZN Full, il piano con tutta la Serie A, è in sconto di 7 euro al mese 
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È una settimana importante per la Serie A, ma anche per chi ama il calcio. DAZN ha infatti lanciato una nuova offerta sul piano Full, che consente di risparmiare il 19% sulla sottoscrizione annuale e il 15% su quella mensile. Per entrambe le sottoscrizioni lo sconto è di 7 euro al mese: Full Annuale passa a 29,99 euro al mese per 12 mesi rispetto ai 36,99 euro, mentre Full Mensile da 46,99 euro a 39,99 euro al mese senza vincoli.

Pagina offerta DAZN Full

dazn offerta

Abbiamo detto che è una settimana importante perché, al di là del turno infrasettimanale che ha evidenziato tutti i problemi di Juventus e Milan, tra sabato e domenica andranno in scena due big match di valore assoluto come il derby di Milano e Juventus-Napoli. Il piano Full, lo ricordiamo, consente di vedere tutte le partite di Serie A ad ogni turno di campionato.

Gli utenti che scelgono il piano Full Annuale risparmiano 84 euro in dodici mesi, l’equivalente di due mesi e mezzo di abbonamento al prezzo di listino. Allo stesso modo l’invito ad abbonarsi è rivolto anche a chi si accontenta di guardare un solo mese di sport, inclusa tutta la Serie A, con un risparmio di 7 euro.

Per chi intende risparmiare ancora di più, è sempre valida l’offerta sul piano Full Mobile, disponibile a 19,99 euro al mese per dodici. Anche in questo caso non vi sono vincoli, ma c’è una differenza sostanziale con il piano Full: chi sottoscrive il piano Full Mobile può guardare le partite soltanto su smartphone, essendo vietata la riproduzione dei contenuti su Smart TV, PC e tablet.

Vi lasciamo, infine, con il calendario della 10^ giornata di Serie A, con tutte le partite visibili in streaming su DAZN.

Sabato 31 ottobre

  • 15:00 Bologna-Monza
  • 18:00 Udinese-Roma
  • 20:45 Milan-Inter

Domenica 1 novembre

  • 12:30 Como-Venezia
  • 15:00 Frosinone-Torino
  • 15:00 Lazio-Cagliari
  • 18:00 Lecce-Genoa
  • 20:45 Juventus-Napoli

Lunedì 2 novembre

  • 18:30 Sassuolo-Fiorentina
  • 20:45 Atalanta-Parma
Pagina offerta DAZN Full

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Pubblicato il 29 ott 2026

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Federico Pisanu
Pubblicato il
29 ott 2026
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