Come vedere Inter-Shakhtar in streaming (Champions League)

È un match già decisivo per gli uomini di Chivu: si gioca Inter-Shakhtar Donetsk per la Champions League, puoi vedere la partita in streaming su Prime Video. La cornice è quella milanese di San Siro, con fischio d’inizio in programma per le ore 21:00 di questa sera, mercoledì 21 ottobre.

Inter-Shakhtar Donetsk è in streaming su Prime Video

Dopo due incontri giocati, la classifica vede i nerazzurri al 31esimo posto della classifica (c’è comunque da considerare chi ha già disputato il terzo turno ieri) con 0 punti, dopo le sconfitte di misura rimediate dal Real Madrid e dal Club Brugge. Un’ennesima sconfitta rischierebbe di compromettere seriamente il cammino della squadra in Europa. Va decisamente meglio agli ucraini, 14esimi a 4 punti dopo il pareggio con il PSV Eindhoven e la vittoria contro l’AEK.

Come anticipato, puoi vedere la partita in streaming solo su Prime Video con abbonamento Prime. La telecronaca è affidata a Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. La diretta dal campo inizia alle 19:30 con Giulia Mizzoni in compagnia di Julio Cesar, Luca Toni e Claudio Marchisio.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate al fischio d’inizio dai due allenatori, Chivu e Arda Turan.

Inter (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram;

Shakhtar Donetsk (4-1-4-1): Riznyk; Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson, Pedrinho, Nazaryna, Newertton; Kaua Elias.

Considerando anche il fattore campo, il pronostico è inevitabilmente a favore dei nerazzurri. Come sempre, però, in Europa le partite possono essere decise da un episodio.

Inter-Shakhtar Donetsk è la partita del mercoledì trasmessa in esclusiva da Prime Video. Lo streaming è incluso nell’abbonamento Prime, lo stesso che ti permette di accedere a sconti e promozioni sull’e-commerce di Amazon oltre che alle spedizioni gratuite su milioni di prodotti.