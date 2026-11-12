DAZN Family in offerta fino al 23 novembre: 19% di sconto per 12 mesi

È online da pochi minuti su DAZN una nuova offerta sul piano Family, che dal 2 novembre include anche HBO Max, il servizio streaming con uno dei migliori cataloghi al mondo per tutti gli amanti delle serie televisive. La promozione in corso, valida fino al 23 novembre, consente di attivare il piano annuale a 49,99 euro al mese per 12 mesi invece di 61,99 euro, per uno sconto del 19%.

Oltre alla piattaforma streaming HBO Max, DAZN Family include l’intera programmazione sportiva di DAZN. Rispetto al piano Full l’unica differenza è che con un unico abbonamento gli utenti appartenenti allo stesso gruppo familiare possono guardare DAZN su due dispositivi in contemporanea collegati a reti Wi-Fi differenti.

L’attuale offerta permette quindi di risparmiare 12 euro al mese, dunque in un anno il risparmio complessivo è di 144 euro, vale a dire oltre due mesi di DAZN Family. In più c’è l’accesso al piano Base con pubblicità di HBO Max, il cui costo è di 6,99 euro al mese. Ciò significa che, a livello complessivo, il risparmio è di 18,99 euro al mese, per un totale di 227,90 euro.

Sempre in riferimento ad HBO Max, il piano Base con pubblicità include l’accesso all’intero catalogo, la riproduzione su due dispositivi in contemporanea e la risoluzione video Full HD.

Tornando invece a DAZN Family, i contenuti disponibili sono tutte le partite di Serie A, Serie BKT e LaLiga EASports, a cui si sommano FA Cup, Copa del Rey, il meglio della Jupiler Pro League e il meglio della Liga Portugal Betclic.

Il piano Family comprende poi la diretta dei canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, grazie a cui è possibile guardare l’Australian Open e il Roland Garros in esclusiva, più gli sport invernali e il grande ciclismo, tra cui Giro d’Italia, Tour de France e la Vuelta.