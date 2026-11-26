Per il Black Friday DAZN ha deciso di scontare tutti i piani della durata di 12 mesi, inclusi Full e Family. DAZN Full, in virtù del 46% di sconto, è in offerta a 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, con rinnovo fissato a 36,99 euro, mentre DAZN Family è disponibile a 39,99 euro al mese per un anno grazie al 35% di sconto, con il piano HBO Max Base con pubblicità incluso.

Eccetto HBO Max e lo streaming su due reti domestiche, i piani Full e Family offrono ai loro abbonati gli stessi contenuti, tra cui tutte le partite di Serie A e Serie B, oltre ai canali Eurosport.

L’offerta di DAZN per il Black Friday prevede i seguenti sconti:

Full : 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di risparmio per il primo anno)

: 19,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 36,99 euro al mese (46% di risparmio per il primo anno) Family : 39,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di risparmio per il primo anno)

: 39,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 61,99 euro al mese (35% di risparmio per il primo anno) MyClubPass : 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di risparmio per il primo anno)

: 14,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 29,99 euro al mese (50% di risparmio per il primo anno) Goal : 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di risparmio per il primo anno)

: 9,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 13,99 euro al mese (29% di risparmio per il primo anno) Sports: 7,99 euro al mese per i primi 12 mesi, poi 11,99 euro al mese (33% di risparmio per il primo anno)

Oltre a tutte le partite di Serie A e Serie B, più i canali Eurosport, DAZN Full e DAZN Family includono LaLiga EASports, Copa del Rey, FA Cup, Liga Portugal Betclic, Jupiler Pro League, FIFA+, Serie A Women, il meglio del ciclismo, i primi due slam della stagione di tennis, gli eventi UFC, le buche del PGA Tour, una selezione di partite di NFL, il campionato europeo per club di volley, la Serie A1 Tigotà (massimo campionato italiano femminile di volley), la SuperLega (massimo campionato italiano maschile di volley), il LIV Golf e la Kings League Italia.