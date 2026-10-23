Su Apple TV sono disponibili tutti gli episodi della sesta stagione di Slow Horses

Questo mercoledì su Apple TV è andato in onda il finale della sesta stagione di Slow Horses, con una scena conclusiva che continuerà a far discutere a lungo i fan della serie, eccetto chi ha letto la serie di libri dell’autore Mick Herron da cui è tratta la serie televisiva con protagonista il premio Oscar Gary Oldman.

Ciò significa che nuovi e vecchi abbonati possono guardare tutti i sei episodi del nuovo capitolo attivando, o riattivando, un nuovo abbonamento. Gli utenti che si iscrivono per la prima volta beneficiano di una prova gratuita di sette giorni, al termine della quale il piano si rinnova a 9,99 euro al mese salvo disdetta.

La sesta stagione si apre con una serie di morti tra ex ronzini, l’appellativo assegnato agli agenti del MI5 che, dopo essere caduti in disgrazia, finiscono per lavorare al Pantano, entrando a far parte della squadra capitanata dal veterano Jackson Lamb. Per il personaggio interpretato dall’attore Gary Oldman non ci vorrà molto per capire che, in qualche modo, ad essere coinvolta nella serie inquietante di omicidi è l’attuale prima scrivania Diana Taverner.

Nelle nuove puntate il pubblico rivedrà Sid Baker, da tutti ritenuta morta nella prima stagione. Il suo sarà un personaggio chiave dall’inizio alla fine, letteralmente. Un’altra figura centrale, così come nelle altre stagioni, sarà quella di River Cartwright, che suo malgrado finirà coinvolto in una spirale di vendette trasversali tra Londra e Mosca pochi minuti dopo aver salutato per sempre l’adorato nonno.

Slow Horses, uno dei titoli più fortunati di Apple TV, tornerà con la settima stagione presumibilmente nell’autunno 2027. Il futuro capitolo sarà nuovamente l’adattamento della serie di romanzi dello scrittore britannico Mick Herron.

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