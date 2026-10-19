Apple TV a 9,99€ al mese, ma per gli studenti può essere gratis

Se hai una lista di serie che continui a rimandare, potrebbe essere il momento giusto per recuperarle. Del resto, siamo in autunno e non esiste periodo migliore dell’anno per rifugiarsi sotto le coperte per divorare puntate su puntate. Oggi ti parliamo allora di Apple TV, che offre una prova gratuita di 7 giorni senza impegno al termine della quale potrai decidere se rinnovare a 9,99 euro al mese. Attenzione però: se sei uno studente o una studentessa puoi accedere ad Apple TV gratis semplicemente attivando il piano Apple Music per Studenti a 5,99 euro al mese.

Il catalogo di Apple TV punta soprattutto sulle sue pluripremiate produzioni originali, con storie e generi diversi da alternare durante la settimana. Ad esempio, se ami la fantascienza e le storie fuori dal comune puoi provare Silo e Pluribus; se preferisci intrighi, personaggi ambigui e humor tagliente britannico, Slow Horses è assolutamente da mettere in lista. Per qualcosa di più leggero, ma non troppo, ci sono Ted Lasso e Shrinking, mentre Your Friends and Neighbors e Widow’s Bay ampliano ulteriormente la scelta. Ma è solo qualche esempio.

Anche sul fronte cinema trovi produzioni che vale la pena guardare come Palmer e le ultime uscite come Tenzing, MayDay e MatchBox.

Con la prova gratuita di 7 giorni puoi esplorare il servizio per una settimana prima di decidere di continuare. Invece, come detto, se sei studente o studentessa puoi sfruttare la formula Apple Music per Studenti, al prezzo scontato di 5,99 euro al mese, per avere gratis l’accesso ad Apple TV, così da mettere insieme musica, cinema e serie TV.