TikTok ripristina l'account promozionale del film Musk

TikTok ha ripristinato l’account promozionale del docu-film su Elon Musk. L’azienda cinese (in realtà la ha comunicato che la sospensione nel fine settimana è avvenuta per errore. È in pratica la stessa giustificazione adottata da YouTube e Meta dopo aver bloccato e successivamente ripristinato le inserzioni.

Censura social per il film su Musk?

Il documentario Musk diretto da Alex Gibney è stato presentato alla recente Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, ma è stato distribuito da Bleecker Street sono nei cinema degli Stati Uniti a partire dallo scorso 9 ottobre. A metà novembre sarà disponibile in streaming sulle principali piattaforme. Al momento non ci sono informazioni sulla distribuzione internazionale (i diritti sono di Universal Pictures).

X, Meta, YouTube e TikTok avevano bloccato le inserzioni (a pagamento) sul film. In seguito alle critiche ricevute, Meta e YouTube hanno ripristinato gli annunci. Ovviamente su X non verranno mai mostrati (Musk è il proprietario). Nel weekend, TikTok aveva anche chiuso l’account promozionale, in quanto i contenuti politici sono vietati dalla piattaforma.

Un portavoce di Bleecker Street aveva evidenziato la tempistica della sospensione. È infatti avvenuta proprio nel weekend in cui il documentario è stato distribuito in un numero maggiore di cinema negli Stati Uniti. Ieri mattina, TikTok ha comunicato che l’account promozionale è stato ripristinato, in quanto sospeso per errore. TikTok aveva bloccato diversi post pubblicitari, per ognuno dei quali era stato presentato ricorso.

Come è noto, le attività del social network negli Stati Uniti sono ora gestite da TikTok USDS, una joint venture che comprende ByteDance, Oracle, MGX e Silver Lake. Larry Ellison (co-fondatore di Oracle) è un amico di Elon Musk. Il regista Alex Gibney sospetta che ci sia stato il suo zampino nella sospensione dell’account.

Curiosamente, il documentario sarà disponibile a gennaio 2027 anche su HBO Max, piattaforma ora nelle mani di Skydance, guidata da David Ellison (figlio di Larry).