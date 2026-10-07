Paramount+, HBO Max e Discovery+ diventano un unico servizio

Dopo aver superato vari ostacoli, principalmente legali, Paramount Skydance ha finalmente completato l’acquisizione di Warner Bros. Discovery (WBD). La società nata dalla fusione si chiama semplicemente Skydance. La maggioranza degli impegni sottoscritti con 12 Stati non riguarda gli utenti italiani. C’è però una novità molto gradita.

Un unico servizio che unisce Paramount+, HBO Max e Disovery+

I Procuratori generali di 12 Stati, guidati da quello della California, aveva denunciato Paramount Skydance perché l’acquisizione avrebbe limitato la concorrenza, ridotto il numero di film nelle sale e causato un aumento dei prezzi. Dopo circa due mesi è stato sottoscritto un accordo che prevede una serie di impegni. Uno di essi è mantenere il servizio di streaming gratuito Pluto TV.

Non c’è nessun riferimento ai servizi di streaming offerti in abbonamento. Il CEO David Elison aveva comunque anticipato il piano futuro all’inizio di marzo. Ora è stato ufficializzato con il comunicato che annuncia il completamento della transazione.

I consumatori possono aspettarsi una maggiore innovazione da un’azienda che pone la tecnologia al centro della propria attività, inclusi significativi miglioramenti ai suoi prodotti di streaming direct-to-consumer, i quali nel tempo confluiranno in un unico servizio.

I servizi attuali sono Paramount+, HBO Max e Discovery+. Gli ultimi due appartengono a Warner Bros. Discovery, ma sono stati sempre distinti, anche dopo la fusione tra WarnerMedia e Discovery. Skydance non ha comunicato quando sarà disponibile il nuovo servizio unificato e quale sarà il nome. In base ai dati più recenti, il numero complessivo di abbonati dovrebbe essere superiore a 250 milioni (a titolo di confronto, Netflix ha circa 325 milioni di abbonati).

Questi sono i prezzi degli abbonamenti base in Italia: Paramount+ (7,99 euro/mese), HBO Max (6,99 euro/mese), Discovery+ (2,89 euro/mese). Il prezzo base del servizio unificato sarà certamente inferiore alla somma dei tre (17,87 euro). Non è noto però se ci saranno ancora gli stessi contenuti. Skydance potrebbe teoricamente eliminare film e serie TV per ridurre i costi associati alle licenze.

