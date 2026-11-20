Prime Video ha dato il via alle offerte del Black Friday. Ci sono sconti fino al 75% sulle iscrizioni ai canali aggiuntivi e fino al 50% sull’acquisto o noleggio di film e serie tv che figurano nella sezione Store.

Ricordiamo che Prime Video è il servizio streaming video incluso nell’abbonamento Amazon Prime, che offre a tutti un periodo di prova di trenta giorni, al termine del quale è possibile rinnovare a 4,99 euro al mese o 49,90 euro all’anno oppure disdire senza costi aggiuntivi.

Tra le iscrizioni ai canali gli sconti più alti si registrano per Paramount+, Infinity Selection, Dreamers and Love, History Play, MGM+ e Lionsgate, che godono di uno sconto del 75% rispetto al prezzo di listino. In offerta c’è anche Apple TV, un’occasione per tutti gli appassionati dei servizi della casa di Cupertino che desiderano guardare i titoli di maggiore successo della piattaforma.

Ecco ora una breve panoramica delle offerte che interessano i canali aggiuntivi di Prime Video.

Paramount+: 2 euro al mese per 2 mesi, poi 7,99 euro al mese (75% di sconto)

MGM+: 1,49 euro al mese per 2 mesi, poi 5,99 euro al mese (75% di sconto)

Infinity Selection: 1,75 euro al mese per 2 mesi, poi 6,99 euro al mese (75% di sconto)

Dreamers and Love: 1,25 euro al mese per 2 mesi, poi 4,99 euro al mese (75% di

sconto)

History Play: 0,99 euro al mese per 2 mesi, poi 3,99 euro al mese (75% di sconto)

Lionsgate+: 1,25 euro al mese per 2 mesi, poi 4,99 euro al mese (75% di sconto)

Apple TV: 4,99 euro al mese per 6 mesi, poi 9,99 euro al mese (50% di sconto)

Crunchyroll: 2,99 euro al mese per 6 mesi, poi 5,99 euro al mese (50% di sconto)

Alla pagina che segue potete dare un’occhiata a tutti i titoli in offerta questa settimana.