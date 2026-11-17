L’abbonamento a Disney+ è in offerta a partire da 4,99 euro al mese per due mesi per i nuovi clienti e coloro che riattivano un vecchio piano entro il 24 novembre. A seconda del piano che si sceglie, il risparmio massimo è pari a 10 euro.

Al termine poi dei primi due mesi promozionali, si rinnova in automatico al prezzo del piano scelto in vigore al momento del pagamento. Riguardo a ciò, vi confermiamo i prezzi attuali dei piani disponibili: Standard con pubblicità a 6,99 euro, Standard a 10,99 euro e Premium a 15,99 euro. Prima e dopo il rinnovo è possibile disdire senza costi aggiuntivi.

Il piano Standard con pubblicità è in offerta a 4,99 euro al mese per due mesi, con un risparmio complessivo di 4 euro. Gli utenti che scelgono la sottoscrizione a questo piano beneficiano della qualità video a 1080p Full HD e di due riproduzioni in contemporanea.

Se la pubblicità durante la visione dei contenuti on-demand dà noia, ci si può rivolgere al piano Standard. Oltre all’eliminazione della pubblicità, aggiunge l’opzione Download in più rispetto al piano più economico. Tramite il download è possibile rivedere un film o una serie televisiva in un secondo momento, anche offline.

Per un’esperienza di visione completa, invece, c’è il piano Premium, al momento disponibile al prezzo scontato di 10,99 euro invece di 15,99 euro al mese. Offre tutte le funzionalità del piano Standard con in più il supporto alla tecnologia Dolby Atmos e il passaggio da due a quattro riproduzioni in contemporanea.

Riguardo alla pubblicità, Disney+ sottolinea che tutti i piani possono contenere messaggi promozionali e sponsorizzazioni Disney, nonché pubblicità prima o dopo la riproduzione dei contenuti in diretta o in differita, oltre che contenuti on demand di terze parti ed eventi speciali. Infine, l’app offre il pieno supporto ad Android TV, Amazon Fire TV, TV LG dal 2020 in poi, Sky Stream e Sky Glass.