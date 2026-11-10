Apple TV Gratis con le novità di novembre? Scopri come

Apple TV offre un periodo di prova gratis fino a 3 mesi. Per i nuovi clienti è possibile accedere a tutti i contenuti del grande catalogo 7 giorni gratis. Per chi acquista un nuovo dispositivo, tra quelli idonei, è possibile provare la piattaforma di streaming per 3 mesi gratuitamente. Niente male vero? Allora registra subito il tuo nuovo account. Dopo il periodo di prova ti costerà solo 9,99 euro al mese, senza impegni.

“I nuovi abbonamenti e quelli di ritorno idonei hanno diritto a una prova gratuita di 3 mesi con l’acquisto di un iPhone, iPad o Mac“, si legge sulla pagina ufficiale di Apple. Approfitta di questa promozione per goderti Apple TV senza limiti e sempre senza pubblicità. Ogni mese nuovi contenuti di altissima qualità arricchiscono il catalogo.

Le novità Apple TV da vedere gratis a novembre

Grazie alla prova gratuita a te dedicata, potrai accedere ad Apple TV gratis guardando le migliori novità del mese di novembre che stanno facendo impazzire critica e utenti. Cosa stai aspettando? Non vorrai di certo perderti la nuova stagione di Stick, disponibile dal 4 novembre sulla piattaforma?

“Stick” è una nuova serie comedy sportiva creata da Jason Keller e interpretata da Owen Wilson, che è anche produttore esecutivo. Wilson interpreta Pryce Cahill, un ex giocatore di golf professionista non più in auge, la cui carriera è naufragata prematuramente 20 anni fa. Dopo il fallimento del suo matrimonio, e mentre lavora in un negozio di articoli sportivi in Indiana, Pryce punta tutto su un problematico diciassettenne, fenomeno del golf, di nome Santi (Peter Dager). “Stick” è una serie comedy sincera e divertente su una famiglia di elezione e sulle sue dinamiche ambientata nel mondo del golf, che viene mostrato come mai prima d’ora.

Dal 6 novembre è anche disponibile una nuova docuserie davvero interessante, Awkwafina: una chef improbabile. In questi episodi l’attrice e comica hollywoodiana Nora Lum (nota anche come Awkwafina) vivrà un entusiasmante viaggio culinario mentre cercherà di imparare l’arte della ristorazione e tentare di far rivivere l’amato ristorante cinese della sua famiglia.